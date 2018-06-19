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    Боатенг: «В России сборной Германии очень нравится, это впечатляющая страна»

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг доволен условиями, в которых живет его команда во время проведения чемпионата мира-2018 на базе ЦСКА в Ватутинках.

    «Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо. В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами.

    Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, мы проиграли Мексике со счетом 0:1, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией», – рассказал Боатенг.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Швеция состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 23 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Газета.ру

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    19.06.2018 06:54
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