Боатенг: «В России сборной Германии очень нравится, это впечатляющая страна»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг доволен условиями, в которых живет его команда во время проведения чемпионата мира-2018 на базе ЦСКА в Ватутинках.

«Там все прекрасно организованно, так что мы чувствуем себя хорошо. В России нам очень нравится, это впечатляющая страна с красивыми городами.

Жаль, что в первом матче здесь нам немного не повезло, мы проиграли Мексике со счетом 0:1, но мы уже ждем следующей игры группового этапа со Швецией», – рассказал Боатенг.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Швеция состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 23 июня, в 21:00 по московскому времени.