Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, бронируя отель на ЧМ-2018

Болельщики сборной Швейцарии едва не лишились просмотра матчей своей команды на чемпионате мира-2018.

Фанаты прибыли в Ростов-на-Дону, где пытались найти отель, в котором они забронировали номера на время проведения турнира. Но выяснилось, что они ошиблись городом – забронированный отель находится в Ростове Великом.

На помощь гостям пришли сотрудники МЧС, когда оператор-лингвист объяснил в чем была их ошибка, и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону.

«В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной Службы-112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на четырех иностранных языках», – приводит слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова пресс-служба правительства региона.