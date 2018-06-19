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  • Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, бронируя отель на ЧМ-2018

Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, бронируя отель на ЧМ-2018

19 июня 2018, 06:45
12

Болельщики сборной Швейцарии едва не лишились просмотра матчей своей команды на чемпионате мира-2018.

Фанаты прибыли в Ростов-на-Дону, где пытались найти отель, в котором они забронировали номера на время проведения турнира. Но выяснилось, что они ошиблись городом – забронированный отель находится в Ростове Великом.

На помощь гостям пришли сотрудники МЧС, когда оператор-лингвист объяснил в чем была их ошибка, и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону.

«В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной Службы-112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на четырех иностранных языках», – приводит слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова пресс-служба правительства региона.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Швейцария
Комментарии (12)
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Denis SPb
1529381671
Даааа.... Бывает)))
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Ricco76""
1529383339
Ростов Великий с 862года)) Могли свой город на Дону и как-нибудь по-другому назвать
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Старикан
1529383854
Я надеюсь египетские болельщики не перепутали наш питер с флоридским?))
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yorgenbarenz
1529384260
Это уже не первый казус с ними. Потомки Сусанина какие-то.
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Danish Dynamite
1529384938
Новгород тоже можно попутать ))
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Vickont
1529385246
Домой они поедут через Австралию, перепутав ее с Австрией, и приедут в Швецию
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VOLK83
1529387364
Похоже швейцарцы водку с виски перепутали и не опохмелились огуречным рассолом, как водится на Руси)))
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orech
1529390316
не мудрено.
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zigbert
1529479762
Комичная история.
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