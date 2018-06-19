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    Швейцарские болельщики перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, бронируя отель на ЧМ-2018

    Болельщики сборной Швейцарии едва не лишились просмотра матчей своей команды на чемпионате мира-2018.

    Фанаты прибыли в Ростов-на-Дону, где пытались найти отель, в котором они забронировали номера на время проведения турнира. Но выяснилось, что они ошиблись городом – забронированный отель находится в Ростове Великом.

    На помощь гостям пришли сотрудники МЧС, когда оператор-лингвист объяснил в чем была их ошибка, и оказал помощь при расселении в Ростове-на-Дону.

    «В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной Службы-112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на четырех иностранных языках», – приводит слова директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергея Панова пресс-служба правительства региона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 06:45
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:29

      Комичная история.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 19 июня 2018, 09:38

      не мудрено.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 19 июня 2018, 08:49

      Похоже швейцарцы водку с виски перепутали и не опохмелились огуречным рассолом, как водится на Руси)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 19 июня 2018, 08:14

      Домой они поедут через Австралию, перепутав ее с Австрией, и приедут в Швецию

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 июня 2018, 08:08

      Новгород тоже можно попутать ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > Danish Dynamite 19 июня 2018, 08:42

      Легко Нижний с Великим........

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 07:57

      Это уже не первый казус с ними. Потомки Сусанина какие-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 19 июня 2018, 07:50

      Я надеюсь египетские болельщики не перепутали наш питер с флоридским?))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 19 июня 2018, 07:42

      Ростов Великий с 862года))
      Могли свой город на Дону и как-нибудь по-другому назвать

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Ricco76"" 19 июня 2018, 09:05

      Елизавета назвала Ростов на Дону в честь древней столицы Руси.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 19 июня 2018, 07:14

      Даааа.... Бывает)))

      2
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