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    Колосков: «С Египтом для России важно в первую очередь не проиграть»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что российским игрокам не стоит слишком опасаться форварда Мохамеда Салаха в предстоящем матче с Египтом.

    «Считаю, что во встрече с Египтом для нас важно в первую очередь не проиграть, чтобы не ухудшить турнирную ситуацию. Но нашим ребятам вполне по силам и одержать победу. Нам надо играть на победу.

    Салах в сборной Египта – это совсем не тот Салах, который играет в «Ливерпуле». И не стоит его излишне опасаться – надо выходить и играть с ним, как с любым другим футболистом», – считает Колосков.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2018 10:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 18 июня 2018, 12:30

      Играть только на победу! Малейшая мысль о ничьей приведет к поражению!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:43

      нужно хорошо изучить слабые стороны Египта и сыграть с тем же настроем и желанием как с Аравией. для Египта ситуация в группе конечно не радужная поэтому они постараются всеми силами сыграть на победу, нам нельзя недооценивать соперника.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июня 2018, 11:00

      Надо расслабиться и играть в удовольствие с полной ответственностью и самоотдачей.А Салах -у страха глаза велики.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:46

      Что тут говорить, нужно выходить и играть в полную силу от первой до последней минуты. Не расслабляться.

      3
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 июня 2018, 10:24

      Игра покажет!

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:16

      Обьективно по игре Египет сильнее +Салах!...но надо побеждать!

      3
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:55

      Игра на игру не приходится. Немцы думали Мексику раздавить,а не вышло. В последние 10-15 минут у них от не понимания ,что происходит,ничего не получалось. Спешка,навал,удары мимо ворот.

      0
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > САДЫЧОК 18 июня 2018, 12:41

      Египет сильнее на голову России!

      -1
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