Колосков: «С Египтом для России важно в первую очередь не проиграть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что российским игрокам не стоит слишком опасаться форварда Мохамеда Салаха в предстоящем матче с Египтом.

«Считаю, что во встрече с Египтом для нас важно в первую очередь не проиграть, чтобы не ухудшить турнирную ситуацию. Но нашим ребятам вполне по силам и одержать победу. Нам надо играть на победу.

Салах в сборной Египта – это совсем не тот Салах, который играет в «Ливерпуле». И не стоит его излишне опасаться – надо выходить и играть с ним, как с любым другим футболистом», – считает Колосков.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени.