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  • Колосков: «С Египтом для России важно в первую очередь не проиграть»

Колосков: «С Египтом для России важно в первую очередь не проиграть»

18 июня 2018, 10:14
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что российским игрокам не стоит слишком опасаться форварда Мохамеда Салаха в предстоящем матче с Египтом.

«Считаю, что во встрече с Египтом для нас важно в первую очередь не проиграть, чтобы не ухудшить турнирную ситуацию. Но нашим ребятам вполне по силам и одержать победу. Нам надо играть на победу.

Салах в сборной Египта – это совсем не тот Салах, который играет в «Ливерпуле». И не стоит его излишне опасаться – надо выходить и играть с ним, как с любым другим футболистом», – считает Колосков.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет состоится в Санкт-Петербурге во вторник, 19 июня, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Египет Салах Мохамед
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1529306214
Обьективно по игре Египет сильнее +Салах!...но надо побеждать!
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Almazovich
1529306673
Игра покажет!
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zigbert
1529307995
Что тут говорить, нужно выходить и играть в полную силу от первой до последней минуты. Не расслабляться.
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val-berezko
1529308803
Надо расслабиться и играть в удовольствие с полной ответственностью и самоотдачей.А Салах -у страха глаза велики.
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OfaZavr
1529311417
нужно хорошо изучить слабые стороны Египта и сыграть с тем же настроем и желанием как с Аравией. для Египта ситуация в группе конечно не радужная поэтому они постараются всеми силами сыграть на победу, нам нельзя недооценивать соперника.
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sochi-2013
1529314219
Играть только на победу! Малейшая мысль о ничьей приведет к поражению!
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