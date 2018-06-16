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    Пушков: «Украинцы хотят испортить ЧМ-2018? Тщетно тщение»

    Руководитель комиссии Совета федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв МИД Украины испортить чемпионат мира в России.

    «Павел Климкин (министр иностранных дел – прим. «Бомбардира») хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН.

    Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол», — написал Пушков в твиттере.

    Сборная Украины не квалифицировалась на турнир, заняв третье место в отборочной группе I.

    Команда России начала выступление на ЧМ-2018 с победы над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

    Источник: Twitter

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    16.06.2018 06:35
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 июня 2018, 13:19

      Люди , разделяйте правительство скакунов и сам народ.
      Всё.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 16 июня 2018, 13:03

      тьфу на них

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      chichin 16 июня 2018, 11:41

      Что делает на соккере господин Пушков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 июня 2018, 09:46

      Гейпарадом с Порошенко впереди всех зрителей переманят?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > VIPded 16 июня 2018, 11:11

      Старческий маразм, а , ВипДед?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 июня 2018, 08:52

      хохлы самая ******..я нация в мире и на них не надо обращать внимание

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2018, 08:17

      они так пыжутся хотят стать штатом америкосов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 июня 2018, 07:23

      ДЭбилы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июня 2018, 07:06

      Пошел ты на ...., г-н Пушков, за-л уже.

      2
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