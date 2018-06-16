Пушков: «Украинцы хотят испортить ЧМ-2018? Тщетно тщение»

Руководитель комиссии Совета федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв МИД Украины испортить чемпионат мира в России.

«Павел Климкин (министр иностранных дел – прим. «Бомбардира») хочет испортить ЧМ-2018?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН.

Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет — весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол», — написал Пушков в твиттере.

Сборная Украины не квалифицировалась на турнир, заняв третье место в отборочной группе I.

Команда России начала выступление на ЧМ-2018 с победы над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.