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    Твиттер УЕФА: «No Salah, no party»

    Пресс-служба УЕФА на своей русскоязычной странице в твиттере опубликовала фотографию нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха, который следит за матчем первого тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем с кромки поля.

    «No Salah, no party», – говорится в подписи под фото.

    Салах не вышел на поле в поединке с южноамериканской командой, и египтяне уступили со счетом 0:1, пропустив гол на 90-й минуте. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы плеча.

    Источник: ФИФА

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    15.06.2018 17:15
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