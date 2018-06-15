Твиттер УЕФА: «No Salah, no party»

Пресс-служба УЕФА на своей русскоязычной странице в твиттере опубликовала фотографию нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха, который следит за матчем первого тура группового раунда чемпионата мира с Уругваем с кромки поля.

«No Salah, no party», – говорится в подписи под фото.

Салах не вышел на поле в поединке с южноамериканской командой, и египтяне уступили со счетом 0:1, пропустив гол на 90-й минуте. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы плеча.