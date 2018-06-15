Салах остался в запасе Египта, Кавани и Суарес выйдут в стартовом составе Уругвая

Стали известны стартовые составы сборных Египта и Уругвая на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габер, Хегази, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Варда, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес, Бентанкур, Весино, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани.

Поединок состоится сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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