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    Салах остался в запасе Египта, Кавани и Суарес выйдут в стартовом составе Уругвая

    Стали известны стартовые составы сборных Египта и Уругвая на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габер, Хегази, Абдельшафи, Эль-Ненни, Хамед, Варда, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

    Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес, Бентанкур, Весино, Де Арраскаэта, Суарес, Кавани.

    Поединок состоится сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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    У Египта есть еще одна звезда кроме Салаха

    Источник: Twitter

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    15.06.2018 13:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:53

      Скорей всего Салах выйдет на игру с нашей сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 15 июня 2018, 15:00

      Похоже Салаха берегут для игр с нами и саудитами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 15 июня 2018, 14:55

      по именам у Уругвая состав на порядок выглядит сильнее.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июня 2018, 14:54

      Состав Уругвая выглядит угрожающе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2018, 14:38

      Без Салаха будет сложно ничью отстоять,но думаю во втором он выйдет и сделает результат!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 15 июня 2018, 14:25

      Значицца сегодняшняя игра не их главная цель, могут слить, а с нашими будет война.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 июня 2018, 14:07

      И с нашими едва ли выйдет.

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 15 июня 2018, 14:01

      Весь мой коварный план насмарку. Суть - Салаха должны были удалить, судья наш человек.

      6
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      Рейтинг: +3414

      AZ 15 июня 2018, 13:59

      Как ни крути, но все же думаю главная рубка будет во втором туре, между Россией и Египтом...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > AZ 15 июня 2018, 14:01

      Эт-точно.

      6
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