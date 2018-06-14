Главные новости дня. Россия уничтожила Саудовскую Аравию, Черышев – лучший игрок матча

ребята молодцы! Но самое главное следующий матч выиграть
Певец Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал средний палец в камеру.
Газинский – автор первого гола на ЧМ-2018.
Дзагоев покинул поле в матче открытия ЧМ-2018 из-за травмы бедра.
Сборная России победила на ЧМ впервые с 2002 года.
Черышев – лучший игрок матча с Саудовской Аравией.
Уткин: «Вы не забыли, что это Саудовская Аравия?».
«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера.
Головин ушел из эфира во время интервью «Первому каналу».