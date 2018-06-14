Главные новости дня. Россия уничтожила Саудовскую Аравию, Черышев – лучший игрок матча

Певец Робби Уильямс на церемонии открытия ЧМ-2018 показал средний палец в камеру.

Газинский – автор первого гола на ЧМ-2018.

Дзагоев покинул поле в матче открытия ЧМ-2018 из-за травмы бедра.

Сборная России победила на ЧМ впервые с 2002 года.

Черышев – лучший игрок матча с Саудовской Аравией.

Уткин: «Вы не забыли, что это Саудовская Аравия?».

«Реал» представил Лопетеги в качестве нового главного тренера.

Головин ушел из эфира во время интервью «Первому каналу».