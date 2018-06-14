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    Главные новости дня. Россия уничтожила Саудовскую Аравию, Черышев – лучший игрок матча

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 июня 2018, 23:55

      ребята молодцы! Но самое главное следующий матч выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 14 июня 2018, 23:44

      молодцы все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 14 июня 2018, 23:04

      Лучший игрок матча - Головин !

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