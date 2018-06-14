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    Сборная России победила на ЧМ впервые с 2002 года

    Сборная России в матче открытия чемпионата мира-2018 в «Лужниках» победила Саудовскую Аравию (5:0).

    Эта победа стала первой для национальной команды на ЧМ с 2002 года. Последний раз россияне обыгрывали Тунис (2:0).

    Сборная России в рамках чемпионата мира впервые выиграла у команды не из Африки.

    Команда Станислава Черчесова победила первый раз за последние семь матчей.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 19:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 июня 2018, 22:59

      Выиграли, молодцы, так и должно было быть. Приятно, при том что согласно рейтинга УЕФА Россия ниже Саудовской Аравии, а значит мы слабейшая сборная турнира.
      Скорее всего, не в коем случае не отрицая заслуг команды, не мы выиграли сегодня, а арабы проиграли.
      Ну и не стоит кидаться заголовками Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Это футбол и всё здесь возможно.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2018, 21:56

      Удивите еще и в Питере... а можно и в финале....

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 14 июня 2018, 20:16

      Можно конечно свалить на Рамадан или на класс сборной России, но такое чувство что саудиты не играли, а тупо поддавались. Посмотрим следующие матчи и поймем, Уругвай сюскаться точно не будет с нами.

      -1
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      Рейтинг: +309

      MrSmit > Yarrom89 14 июня 2018, 20:22

      Просто тупо "саудиты" самая слабая команда на данном первенстве...Вот Уругвай нашу разницу мячей сведет к нулю.

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > MrSmit 14 июня 2018, 20:29

      Вот и наши любимые "злые языки" проявляются.

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > Bivaliy67 15 июня 2018, 08:08

      Ты не прав, какие злые языки? Это чисто объективное и трезвое мнение.

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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 14 июня 2018, 20:13

      так держать! молодцы, порадовали от души!

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