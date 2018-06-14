Сборная России победила на ЧМ впервые с 2002 года

Выиграли, молодцы, так и должно было быть. Приятно, при том что согласно рейтинга УЕФА Россия ниже Саудовской Аравии, а значит мы слабейшая сборная турнира.
Скорее всего, не в коем случае не отрицая заслуг команды, не мы выиграли сегодня, а арабы проиграли.
Ну и не стоит кидаться заголовками Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Это футбол и всё здесь возможно.
Сборная России в матче открытия чемпионата мира-2018 в «Лужниках» победила Саудовскую Аравию (5:0).
Эта победа стала первой для национальной команды на ЧМ с 2002 года. Последний раз россияне обыгрывали Тунис (2:0).
Сборная России в рамках чемпионата мира впервые выиграла у команды не из Африки.
Команда Станислава Черчесова победила первый раз за последние семь матчей.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая