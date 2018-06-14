Сборная России победила на ЧМ впервые с 2002 года

Сборная России в матче открытия чемпионата мира-2018 в «Лужниках» победила Саудовскую Аравию (5:0).

Эта победа стала первой для национальной команды на ЧМ с 2002 года. Последний раз россияне обыгрывали Тунис (2:0).

Сборная России в рамках чемпионата мира впервые выиграла у команды не из Африки.

Команда Станислава Черчесова победила первый раз за последние семь матчей.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая