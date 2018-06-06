Путин – о фаворитах ЧМ-2018: «Победит обязательно сильнейший»

Президент России Владимир Путин назвал основных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018.

«Это сложный вопрос. На этом турнире много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия.

Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная.

Наверняка будут другие претенденты, но победит обязательно сильнейший», – приводит слова Путина «Международное радио Китая».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.