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    Путин – о фаворитах ЧМ-2018: «Победит обязательно сильнейший»

    Президент России Владимир Путин назвал основных фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018.

    «Это сложный вопрос. На этом турнире много претендентов. Это и латиноамериканские команды – это Аргентина и Бразилия.

    Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная.

    Наверняка будут другие претенденты, но победит обязательно сильнейший», – приводит слова Путина «Международное радио Китая».

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 06:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июня 2018, 12:45

      очень оригинально)

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 10:49

      На то он и сильнейший что бы победить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 июня 2018, 09:54

      Увы, но победит действительно сильнейший. Нет возможности у нашего ЦИКа повлиять на результаты этого футбольного безобразия.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июня 2018, 09:32

      Гениальный вывод, что победит обязательно сильнейший, а мы
      этого не знали и догадаться не могли. Вот теперь всё в порядке.

      3
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      Рейтинг: +110

      Schicko > vladimir-7 6 июня 2018, 10:15

      Зря ты так саркастически... Я тут недавно спорил с одним челом на тему того, может ли победить не сильнейший, если судейство было адекватное и не было форс-мажора. Так вот наши позиции разошлись. Я считаю, кто победил, тот и сильнейший, и играл лучше. А товарищ мне утверждал, что мало ли кто там победил, о силе и лучшей игре это ничего не говорит.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Schicko 6 июня 2018, 10:58

      Нет не зря, такое высказывание Президента
      говорит о том, что, по крайней мере, в футболе
      он ничего не понимает, так избитую фразу сказал
      и всё.

      3
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      Рейтинг: +976

      г.Онега 6 июня 2018, 09:14

      Что же не кто из журналистов не зададут ему вопрос, доволен ли он подготовкой и результатами сборной России,и какое место наша команда может занять )) спрашивают то что всем известно

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 июня 2018, 07:08

      Победит тот, с кем будет удача...

      0
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 6 июня 2018, 07:03

      Но это, увы, Владимир Владимирович, будет не наша сборная! Богатые пешеходы, играть не умеют. Пусть в месяц зарабатывают не миллионы, а несколько тысяч. И пусть поймут каким трудом деньги достаются. А наши футболисты знать, что если просрут, деньги все равно заплатят.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Serenya16 6 июня 2018, 07:35

      премиальные уже обговорили и игроки и горе руководители и это для них наиглавнейшее

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