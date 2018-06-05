Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Селюк: «Гвардиолу даже собакой нельзя назвать, потому что он враг человека»

Селюк: «Гвардиолу даже собакой нельзя назвать, потому что он враг человека»

5 июня 2018, 17:18
17

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, назвал преступлением решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы не продлевать контракт с 34-летним футболистом. По его словам, этот поступок еще вернется испанскому специалисту бумерангом.

– То, что Гвардиола закончил карьеру Яя в «Манчестер Сити», это даже не ошибка, а преступление. Но бумеранг вернется, Пеп. Ты еще увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда. В «Бенфике» уже есть проклятие тренера Белы Гуттманна, после которого команда проигрывает все еврокубквые финалы. И Гвардиола побьет этот рекорд, несмотря на вбуханные в него деньги.

– Недавно футбольный агент Мино Райола назвал Гвардиола трусом и псом. Вы согласны с такой формулировкой?

– Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пес – это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека. Кстати, для меня является странной позиция ФИФА, когда тренер показывает свои политические пристрастия миллиардной аудитории. Всегда был принцип – футбол вне политики. А Гвардиола хочет политику внести в футбол, что очень опасно. И я считаю, что ФИФА обязана дисквалифицировать этого тренера за то, что он вносит политику в футбол. Хочешь заниматься политикой – иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчемность этого человека и его дешевый популизм.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Селюк Дмитрий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GermanVo
1528208458
Вызовите скорую, человек ёпнулся
Ответить
Полная Канистра
1528208722
слышь ты агент хренов ты чё привязался к нему
Ответить
shinnik
1528209087
Уймите Себастьяна Селюка-торговца черным деревом..
Ответить
Masteralex
1528209172
все нормальные агенты знают, что если скажешь что-то плохое про тренера в СМИ с тобой больше не будут работать похоже Селюку терять нечего, с ним уже и так никто не хочет больше работать, дурная слава в этом бизнесе это крест на карьере
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1528209646
Да он болен в самом деле похоже. Яя Туре, срочно ищи себе нового агента, а то карьеру закончить придётся: с этим чудаком никто договариваться не захочет.
Ответить
FanatSerj
1528210123
писец, судя по подорванным пуканам агентов, Гвардиола им каждое утро ссыт в чашку кофе и срёт под дверью дома )))) Каждый божий день!
Ответить
la verdad
1528211553
Селюк! Напиши письмо Путину!!! Ему уже дня три никто не писал!!!)))
Ответить
Антон Спартак
1528211694
да, дибилойд редкосный!!!
Ответить
OfaZavr
1528216303
совсем уже чердак рухнул у торговца деревом, становиться буйным и опасным для общества))
Ответить
Gerecht165
1528219336
Я бы уже на месте Гвардиолы сходил бы разок в суд, содрал бы с этого оратора денег, чтобы он меньше верещал, и отдал бы на благотворительность. И польза, и в прессе потише станет, воздух почище...
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+