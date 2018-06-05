Селюк: «Гвардиолу даже собакой нельзя назвать, потому что он враг человека»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, назвал преступлением решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы не продлевать контракт с 34-летним футболистом. По его словам, этот поступок еще вернется испанскому специалисту бумерангом.

– То, что Гвардиола закончил карьеру Яя в «Манчестер Сити», это даже не ошибка, а преступление. Но бумеранг вернется, Пеп. Ты еще увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда. В «Бенфике» уже есть проклятие тренера Белы Гуттманна, после которого команда проигрывает все еврокубквые финалы. И Гвардиола побьет этот рекорд, несмотря на вбуханные в него деньги.

– Недавно футбольный агент Мино Райола назвал Гвардиола трусом и псом. Вы согласны с такой формулировкой?

– Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пес – это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека. Кстати, для меня является странной позиция ФИФА, когда тренер показывает свои политические пристрастия миллиардной аудитории. Всегда был принцип – футбол вне политики. А Гвардиола хочет политику внести в футбол, что очень опасно. И я считаю, что ФИФА обязана дисквалифицировать этого тренера за то, что он вносит политику в футбол. Хочешь заниматься политикой – иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчемность этого человека и его дешевый популизм.