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    Селюк: «Гвардиолу даже собакой нельзя назвать, потому что он враг человека»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, назвал преступлением решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы не продлевать контракт с 34-летним футболистом. По его словам, этот поступок еще вернется испанскому специалисту бумерангом.

    – То, что Гвардиола закончил карьеру Яя в «Манчестер Сити», это даже не ошибка, а преступление. Но бумеранг вернется, Пеп. Ты еще увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда. В «Бенфике» уже есть проклятие тренера Белы Гуттманна, после которого команда проигрывает все еврокубквые финалы. И Гвардиола побьет этот рекорд, несмотря на вбуханные в него деньги.

    – Недавно футбольный агент Мино Райола назвал Гвардиола трусом и псом. Вы согласны с такой формулировкой?

    – Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пес – это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека. Кстати, для меня является странной позиция ФИФА, когда тренер показывает свои политические пристрастия миллиардной аудитории. Всегда был принцип – футбол вне политики. А Гвардиола хочет политику внести в футбол, что очень опасно. И я считаю, что ФИФА обязана дисквалифицировать этого тренера за то, что он вносит политику в футбол. Хочешь заниматься политикой – иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчемность этого человека и его дешевый популизм.

    Источник: Sport24

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    05.06.2018 17:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 18:01

      жаба задушила селюка, насколько надо быть жадным что бы потерять человеческий облик? или жид не человек? не еврей а именно ЖИД.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 июня 2018, 14:38

      Кто такой Селюк ? А Туре известный провокатор.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 июня 2018, 23:02

      Се люк,как там тра оре поживает???

      -1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:42

      Человек с больной головой, что спрашивать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 5 июня 2018, 20:22

      Я бы уже на месте Гвардиолы сходил бы разок в суд, содрал бы с этого оратора денег, чтобы он меньше верещал, и отдал бы на благотворительность. И польза, и в прессе потише станет, воздух почище...

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июня 2018, 19:59

      Гвардиола - Селюку: "Это кто это там гавкает ?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:31

      совсем уже чердак рухнул у торговца деревом, становиться буйным и опасным для общества))

      4
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 5 июня 2018, 18:41

      ага, а агенты через одного с нимбом над головой ходят

      1
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 5 июня 2018, 18:14

      да, дибилойд редкосный!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июня 2018, 18:12

      Селюк! Напиши письмо Путину!!! Ему уже дня три никто не писал!!!)))

      7
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