Форвард «Ниццы» Марио Балотелли близок к переходу в «Марсель». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Конкуренцию «Марселю» могут составить «Дженоа» и «Аталанта». Тем не менее французский клуб – фаворит в борьбе за нападающего.

Контракт Балотелли с «Ниццей» истекает 30 июня. Однако в соглашении есть пункт, согласно которому клуб, купивший игрока, обязан выплатить 10 миллионов евро «Ницце». Таким образом, Балотелли не может покинуть команду в качестве свободного агента.