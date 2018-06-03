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    Манчини – о Балотелли: «Мои дети тоже неидеальны»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал мнение о возвращении в национальную команду нападающего Марио Балотелли. Специалист вызвал 27-летнего форварда в сборную впервые с 2014 года.

    «Мне посчастливилось поработать с с ним, когда он был еще молодым парнем. Тогда он был невероятно талантлив и забивал много важных голов.

    Марио одного возраста с моими детьми, они тоже неидеальны, потому что никто неидеален.

    Сколько Балотелли я бы хотел иметь у себя в команде? Одного достаточно!» – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    03.06.2018 19:34
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:02

      Классный игрок этот Балотелли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 21:06

      да знаем мы твоих детей 5 аргов болотный и Дзюба ведь они неидеальны

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 20:46

      Манчини недоволен не только футболистами, но и собственными детьми. К новой жене хоть претензий нет ?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июня 2018, 19:46

      где-то хмыкнул Дзюба..
      и Олег заплакал ...

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