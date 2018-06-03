Манчини – о Балотелли: «Мои дети тоже неидеальны»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказал мнение о возвращении в национальную команду нападающего Марио Балотелли. Специалист вызвал 27-летнего форварда в сборную впервые с 2014 года.

«Мне посчастливилось поработать с с ним, когда он был еще молодым парнем. Тогда он был невероятно талантлив и забивал много важных голов.

Марио одного возраста с моими детьми, они тоже неидеальны, потому что никто неидеален.

Сколько Балотелли я бы хотел иметь у себя в команде? Одного достаточно!» – сказал Манчини.