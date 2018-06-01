Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

Украинский телеканал «Интер», который будет транслировать матчи чемпионата мира-2018, разыскивает комментаторов. Как сообщает sportarena.com, организация обратилась за помощью к сотрудникам спортивных каналов.

Однако те отвечают отказом. Например, не захотел работать на матчах нашего ЧМ-2018 Денис Босянок.

Такая позиция украинских комментаторов объясняется пророссийской направленностью канала «Интер».