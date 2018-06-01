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    Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

    Украинский телеканал «Интер», который будет транслировать матчи чемпионата мира-2018, разыскивает комментаторов. Как сообщает sportarena.com, организация обратилась за помощью к сотрудникам спортивных каналов.

    Однако те отвечают отказом. Например, не захотел работать на матчах нашего ЧМ-2018 Денис Босянок.

    Такая позиция украинских комментаторов объясняется пророссийской направленностью канала «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 21:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 4 июня 2018, 21:13

      Ха! Пророссийскимй канал. Ха-ха-ха!! На Украине нет и не может быть ни одного пророссийского канала. Есть адекватные проукраинские ("Интер" из них) и проукраинские неадекватные.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 июня 2018, 20:15

      Надо к ним Васю Уткина и Гену Орлова делегировать.
      Они ещё до начала матчей друг друга поубивают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 2 июня 2018, 18:22

      Давай те я пойду!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann 2 июня 2018, 14:44

      И кому от этого хуже?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 июня 2018, 13:32

      наших зовите, ну или может из своих смельчаки найдутся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:48

      да ну и... (вообщем понятно))

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 06:22

      Ситуация одновременно смешная и очень печальная.Смешно от беспросветной глупости творящейся в Украине.Печально то что тележурналисты просто опасаются за свою жизнь.Ведь тех кто согласится комментировать игры мундиаля потом бандерлоги просто сживут со света.Да ещё и семьи могут пострадать.При этом укр.власти не будут оказывать никакой помощи и защиты.Ну а что нам можно сделать....Можно предоставить им гуманитарную помощь,подарив им на время Гену Орлова.И не жалко, и помощь укропам окажем.А уж он то им накомментирует...;)

      4
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 2 июня 2018, 05:50

      Господи "горе то какое" честно говоря уже на них наплевать с высокой горы!

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 июня 2018, 03:47

      Слава тебе Господи - одной проблемой меньше будет! Как говорят англичане "Дама, покидающая автомобиль, только увеличивает его скорость". Баба с возу...

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      Рейтинг: +1501

      777+ 2 июня 2018, 01:41

      Комментаторов найти не просто!
      "Больной" вопрос, стоит он остро...
      Что бы не было бучи и толерантно воспринял народ -
      Смотри Украина, футбол, под сурдоперевод!!!......

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