Украинские комментаторы отказываются работать на матчах ЧМ-2018

Ха! Пророссийскимй канал. Ха-ха-ха!! На Украине нет и не может быть ни одного пророссийского канала. Есть адекватные проукраинские ("Интер" из них) и проукраинские неадекватные.
Украинский телеканал «Интер», который будет транслировать матчи чемпионата мира-2018, разыскивает комментаторов. Как сообщает sportarena.com, организация обратилась за помощью к сотрудникам спортивных каналов.
Однако те отвечают отказом. Например, не захотел работать на матчах нашего ЧМ-2018 Денис Босянок.
Такая позиция украинских комментаторов объясняется пророссийской направленностью канала «Интер».