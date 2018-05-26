Роналду и Салах сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»

«Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Роналду, Бензема, Иско.

«Ливерпуль»: Кариус, Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Финал Лиги чемпионов пройдет сегодня в Киеве. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!