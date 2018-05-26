Жирков: «После ЧМ-2014 думал закончить со сборной»

Защитник сборной России Юрий Жирков признался, что мог завершить международную карьеру в 2014 году. От этого решения его отговорила жена Инна.

– Сами верите, что уже так долго – 13 лет – выступаете за сборную? Пережили все травмы, которые к вам липли, и снова – один из ее лидеров.

– После ЧМ-2014 с Фабио Капелло думал закончить с национальной командой. Был в шаге от того, чтобы сделать заявление об этом. Люди спрашивали: как насчет чемпионата мира в России? Отвечал – да куда там! Поэтому сейчас, конечно, есть удивление, что все так вышло.

– Что же заставило передумать? Или кто?

– Семья. Разговор с женой. Она сказала: ты там играешь не для тех, кто критикует и поливает грязью после поражений в важных встречах. Ты должен выходить на поле за родных, семью, близких людей. И я ее послушал. Так же говорили и друзья, и партнеры. Помню, однажды услышал такие же слова от Игнашевича.

– Удивились, кстати, его возвращению в сборную?

– Нет, совершенно. Потому что знаю, как он готов. На тренировках сейчас бегу позади всех, а Сергей – впереди.

– Может, и на возврат братьев Березуцких надеялись?

– Нет. Мы разговаривали с Васей после матча «Зенита» с ЦСКА. И он тогда уже мне сказал: «Точно нет».

– Сколько еще лет надеетесь отыграть на высоком уровне?

– Да вот смотрю на Игнашевича, которому скоро 39, – и думаю, что годика три еще можно. Серега – ориентир. Тем более, чувствую себя лучше, чем, например, четыре года назад. На Кубке конфедераций прошлым летом мне бежалось хорошо, чувствовал легкость – и вспоминал, как в матче с Кореей, единственном на чемпионате мира в Бразилии, который я провел, ноги совсем тяжелые были, еле двигался. Возможно, это результат разной подготовки к этим турнирам.