Роналду: «Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, как реагируют женщины на его обнаженный торс.

«Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку. Им это нравится в любом случае.

Моя девушка говорит мне, что я горяч. Я праздную голы подобным образом не специально, это выходит само по себе», – сказал Роналду в интервью El Chiringuito.

Несмотря на свои 33 года португалец находится в отличной физической форме. Ранее ученые провели исследования, которые показали, что тело Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека.