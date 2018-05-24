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  • Роналду: «Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку»

Роналду: «Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку»

24 мая 2018, 17:46
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, как реагируют женщины на его обнаженный торс.

«Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку. Им это нравится в любом случае.

Моя девушка говорит мне, что я горяч. Я праздную голы подобным образом не специально, это выходит само по себе», – сказал Роналду в интервью El Chiringuito.

Несмотря на свои 33 года португалец находится в отличной физической форме. Ранее ученые провели исследования, которые показали, что тело Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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VGreen
1527173737
"Несмотря на свои 33 года" блин, как будто 33 года - это такой большой возраст)) по сути еще молодость, просто для профессионального спорта уже солидный возраст, но не для человека в целом) ох уж эти школьники-редакторы на этом прекрасном сайте...
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Maxi_7
1527174263
Друг, скажи это моим бывшим одноклассникам, которые уже в 26-27 почти все поголовно колобки...)
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OfaZavr
1527177611
эти ценные сведения видимо имеют непосредственно отношение к футболу раз нам их сообщают))
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1527178274
60 летние есть с красиво накачанными телами и не мало,но хвастун будет хвастаться пока в гроб не зайдет.
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Жёлто-синий
1527178882
В лет 45 пусть снимит
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Yev
1527187525
Получается, вся кпасота заканчивается на футболке, а дальше девушка грустит и любуется торсом
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