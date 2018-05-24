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    Роналду: «Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о том, как реагируют женщины на его обнаженный торс.

    «Женщины говорят, что я классный, когда я снимаю свою футболку. Им это нравится в любом случае.

    Моя девушка говорит мне, что я горяч. Я праздную голы подобным образом не специально, это выходит само по себе», – сказал Роналду в интервью El Chiringuito.

    Несмотря на свои 33 года португалец находится в отличной физической форме. Ранее ученые провели исследования, которые показали, что тело Роналду можно сравнить с телом 23-летнего человека.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2018 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 мая 2018, 21:45

      Получается, вся кпасота заканчивается на футболке, а дальше девушка грустит и любуется торсом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 24 мая 2018, 19:21

      В лет 45 пусть снимит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 24 мая 2018, 19:11

      60 летние есть с красиво накачанными телами и не мало,но хвастун будет хвастаться пока в гроб не зайдет.

      -3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2018, 19:00

      эти ценные сведения видимо имеют непосредственно отношение к футболу раз нам их сообщают))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 24 мая 2018, 18:04

      Друг, скажи это моим бывшим одноклассникам, которые уже в 26-27 почти все поголовно колобки...)

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 24 мая 2018, 17:55

      "Несмотря на свои 33 года"

      блин, как будто 33 года - это такой большой возраст)) по сути еще молодость, просто для профессионального спорта уже солидный возраст, но не для человека в целом)
      ох уж эти школьники-редакторы на этом прекрасном сайте...

      5
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > VGreen 24 мая 2018, 18:38

      Это и имелось в виду, что по футбольным меркам он уже довольно-таки в возрасте. Очень мало игроков продолжают в такие годы играть на самом высоком уровне и штамповать голы в Лиге чемпионов и Примере.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Владимирыч 24 мая 2018, 18:53

      как раз таки не это имелось в виду - не голы, а внешний вид и физическая форма Роналду. для этого 33 года - молодость, а не "несмотря на свои 33 года" )). Мне самому 28 лет, и не думаю что через 5 лет я стану заплывшим жиром и с болячками человеком)) а уж человек, который всю жизнь занимается спортом и усердно следит за собой, быть в хорошей физической форме в 33 года - само собой разумеющееся, будь иначе - было бы странно)

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