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РФПЛ. «Зенит» забил шесть голов «СКА-Хабаровску», «Локомотив» проиграл «Арсеналу»

13 мая 2018, 15:55
9

Завершились матчи 30-го тура РФПЛ.

«Зенит» дома разгромил «СКА-Хабаровск» – 6:0. Покер сделал Александр Ерохин.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Дриусси, 6; 2:0 – Заболотный, 21; 3:0 – Ерохин, 38; 4:0 – Ерохин, 49; 5:0 – Ерохин, 60; 6:0 – Ерохин, 78.

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 29; 2:0 – Берхамов, 90+2.

Удаление: нет – Кверквелия, 87.

Краснодар – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мамаев, 56; 1:1 – Азмун, 87.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ионов, 57.

Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Удаление: нет – Анхель, 51.

Уфа – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Живоглядов, 30; 2:0 – Сысуев, 32; 3:0 – Игбун, 50; 4:0 – Пауревич, 81; 5:0 – Живоглядов, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Арсенал Локомотив Краснодар Рубин Ростов Урал Амкар-Пермь Ахмат Уфа Тосно
Комментарии (9)
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Sergil
1526216342
Зенит» забил шесть голов «Краснодару», Нифигасе, вот это было бы интересно посмотреть на такой матч.
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ilichsityFC
1526216487
зае...... пыль глотать ваш зеня)))
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Axe111
1526216496
Боже.Очередная чушь.Хотя удивляться нечему.Стиль ресурс держит на все 100.Браво)))
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tim_73
1526216588
Ошибка допущена для хайпа комментов :) Всем понятно, что Хабаровску забили, а не Краснодару)
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Николай Живоглядов
1526216998
Господи, друзья, понятно, что опечатка. Столько информации валится, можно ошибиться. Тут люди работают, а не роботы. За оскорбления - бан. Без обид.
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yarik1_78
1526217170
А в куда попала Зина по итогам чемпионата?Пальцем в опу!!!
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Garrincha58
1526219005
если бы в РФПЛ играло 15 СКА-Хабаровсков то Зенит бы безоговорочно был чемпионом как МанСити в АПЛ
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OfaZavr
1526227045
очень удивило что Уфа пять забили, обычно на один гол еле сподобятся, ну и Арсенал конечно, хотя Локо уже ничего не нужно было но все равно.
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zigbert
1526228097
Зенит порадовал крупной победой ,УФА тоже разродилась голами.
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