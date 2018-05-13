РФПЛ. «Зенит» забил шесть голов «СКА-Хабаровску», «Локомотив» проиграл «Арсеналу»

Завершились матчи 30-го тура РФПЛ.
«Зенит» дома разгромил «СКА-Хабаровск» – 6:0. Покер сделал Александр Ерохин.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск – 6:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Дриусси, 6; 2:0 – Заболотный, 21; 3:0 – Ерохин, 38; 4:0 – Ерохин, 49; 5:0 – Ерохин, 60; 6:0 – Ерохин, 78.
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 29; 2:0 – Берхамов, 90+2.
Удаление: нет – Кверквелия, 87.
Краснодар – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мамаев, 56; 1:1 – Азмун, 87.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Ионов, 57.
Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный) – 0:0
Удаление: нет – Анхель, 51.
Уфа – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Живоглядов, 30; 2:0 – Сысуев, 32; 3:0 – Игбун, 50; 4:0 – Пауревич, 81; 5:0 – Живоглядов, 84.