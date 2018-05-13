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    РФПЛ. «Зенит» забил шесть голов «СКА-Хабаровску», «Локомотив» проиграл «Арсеналу»

    Завершились матчи 30-го тура РФПЛ.

    «Зенит» дома разгромил «СКА-Хабаровск» – 6:0. Покер сделал Александр Ерохин.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – СКА-Хабаровск – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дриусси, 6; 2:0 – Заболотный, 21; 3:0 – Ерохин, 38; 4:0 – Ерохин, 49; 5:0 – Ерохин, 60; 6:0 – Ерохин, 78.

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 29; 2:0 – Берхамов, 90+2.

    Удаление: нет – Кверквелия, 87.

    Краснодар – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мамаев, 56; 1:1 – Азмун, 87.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ионов, 57.

    Амкар (Пермь) – Ахмат (Грозный) – 0:0

    Удаление: нет – Анхель, 51.

    Уфа – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Живоглядов, 30; 2:0 – Сысуев, 32; 3:0 – Игбун, 50; 4:0 – Пауревич, 81; 5:0 – Живоглядов, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 13 мая 2018, 19:14

      Зенит порадовал крупной победой ,УФА тоже разродилась голами.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2018, 18:57

      очень удивило что Уфа пять забили, обычно на один гол еле сподобятся, ну и Арсенал конечно, хотя Локо уже ничего не нужно было но все равно.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2018, 16:43

      если бы в РФПЛ играло 15 СКА-Хабаровсков то Зенит бы безоговорочно был чемпионом как МанСити в АПЛ

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 мая 2018, 16:12

      А в куда попала Зина по итогам чемпионата?Пальцем в опу!!!

      0
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов 13 мая 2018, 16:09

      Господи, друзья, понятно, что опечатка. Столько информации валится, можно ошибиться. Тут люди работают, а не роботы.

      За оскорбления - бан. Без обид.

      0
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      Рейтинг: +56

      tim_73 13 мая 2018, 16:03

      Ошибка допущена для хайпа комментов :)

      Всем понятно, что Хабаровску забили, а не Краснодару)

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 мая 2018, 16:01

      Боже.Очередная чушь.Хотя удивляться нечему.Стиль ресурс держит на все 100.Браво)))

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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC 13 мая 2018, 16:01

      зае...... пыль глотать ваш зеня)))

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      Рейтинг: +588

      Sergil 13 мая 2018, 15:59

      Зенит» забил шесть голов «Краснодару»,
      Нифигасе, вот это было бы интересно посмотреть на такой матч.

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