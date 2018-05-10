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    Хонда принял решение покинуть «Пачуку» еще при подписании контракта год назад

    Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в скором времени покинет свой нынешний клуб – мексиканскую «Пачуку». Такое решение японец принял еще при подписании контракта год назад.

    «Мои дорогие мексиканцы, хочу рассказать вам о том, что у меня на уме. Я могу покинуть «Пачуку», но это не из-за денег, я никогда не обсуждал это с клубом. Такое решение я принял еще год назад, когда подписал контракт. Просто хочу попробовать новые вещи, чтобы создать лучший мир. Я очень ценю всю любовь, которую вы мне показали, и знаю, что я люблю своих товарищей по команде и всех людей в Пачуке и Мексике. Мне кажется, что вы моя семья. Спасибо», – написал Хонда в инстаграме.

    Напомним, перед переходом в мексиканский клуб японец выступал в составе «Милана».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.05.2018 06:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 10:29

      Все свои лучшие годы он все же провел в ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 10:20

      весьма открыто и откровенно решил рассказать, видимо цель до конца карьеры поиграть по году в каждой стране где еще не был))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 мая 2018, 09:47

      Пачука..*****.. нам все равно. Хонда, как игрок, давно умер для нас..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 09:01

      Какой любвеобильный японец!.. Всех любит, а играть не хочет... Только подписал контракт, а уже думает, как свалить... Своеобразный ронион...
      А когда-то сурово гонял за армейцев и не писал про свои слюни - некогда было!..))

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 10 мая 2018, 08:46

      Новые вещи попробовать? Приезжай в ФНЛ поиграть))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 мая 2018, 08:42

      В России был уважаемым игроком, в Италии-никто, в Мексике- сгнил окончательно. Не надо обманывать людей и всё будет хорошо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 10 мая 2018, 07:13

      Он единственный у кого получилось гинера обмануть...но он плохой человек...только деньги ценит и история повторилась..теперь вместо цска мексиканский клуб.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > sour12 10 мая 2018, 08:46

      Ну судя по тому, как его карьера обернулась, лучше играть честно, без интриг)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 мая 2018, 06:10

      Еще один скиталец, никак свое место найти не может

      2
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