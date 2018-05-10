Хонда принял решение покинуть «Пачуку» еще при подписании контракта год назад

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в скором времени покинет свой нынешний клуб – мексиканскую «Пачуку». Такое решение японец принял еще при подписании контракта год назад.

«Мои дорогие мексиканцы, хочу рассказать вам о том, что у меня на уме. Я могу покинуть «Пачуку», но это не из-за денег, я никогда не обсуждал это с клубом. Такое решение я принял еще год назад, когда подписал контракт. Просто хочу попробовать новые вещи, чтобы создать лучший мир. Я очень ценю всю любовь, которую вы мне показали, и знаю, что я люблю своих товарищей по команде и всех людей в Пачуке и Мексике. Мне кажется, что вы моя семья. Спасибо», – написал Хонда в инстаграме.

Напомним, перед переходом в мексиканский клуб японец выступал в составе «Милана».