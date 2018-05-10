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  • Хонда принял решение покинуть «Пачуку» еще при подписании контракта год назад

Хонда принял решение покинуть «Пачуку» еще при подписании контракта год назад

10 мая 2018, 06:05
9

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в скором времени покинет свой нынешний клуб – мексиканскую «Пачуку». Такое решение японец принял еще при подписании контракта год назад.

«Мои дорогие мексиканцы, хочу рассказать вам о том, что у меня на уме. Я могу покинуть «Пачуку», но это не из-за денег, я никогда не обсуждал это с клубом. Такое решение я принял еще год назад, когда подписал контракт. Просто хочу попробовать новые вещи, чтобы создать лучший мир. Я очень ценю всю любовь, которую вы мне показали, и знаю, что я люблю своих товарищей по команде и всех людей в Пачуке и Мексике. Мне кажется, что вы моя семья. Спасибо», – написал Хонда в инстаграме.

Напомним, перед переходом в мексиканский клуб японец выступал в составе «Милана».

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Публикация от text (@keisukehonda_official)

Источник: Instagram
Трансферы Пачука ЦСКА Милан Хонда Кейсуке
Комментарии (9)
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Аид666
1525921800
Еще один скиталец, никак свое место найти не может
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sour12
1525925594
Он единственный у кого получилось гинера обмануть...но он плохой человек...только деньги ценит и история повторилась..теперь вместо цска мексиканский клуб.
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vladimir-7
1525930929
В России был уважаемым игроком, в Италии-никто, в Мексике- сгнил окончательно. Не надо обманывать людей и всё будет хорошо.
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bset
1525931214
Новые вещи попробовать? Приезжай в ФНЛ поиграть))
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insider_retro
1525932082
Какой любвеобильный японец!.. Всех любит, а играть не хочет... Только подписал контракт, а уже думает, как свалить... Своеобразный ронион... А когда-то сурово гонял за армейцев и не писал про свои слюни - некогда было!..))
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Чикомас
1525934859
Пачука..*****.. нам все равно. Хонда, как игрок, давно умер для нас..
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OfaZavr
1525936848
весьма открыто и откровенно решил рассказать, видимо цель до конца карьеры поиграть по году в каждой стране где еще не был))
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zigbert
1526023760
Все свои лучшие годы он все же провел в ЦСКА.
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