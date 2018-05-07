Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб контактирует с представителями Гризманна

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не стал скрывать, что каталонский клуб находится в контакте с представителями нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Когда я был в отпуске прошлым летом, я провел с ним встречу. Но я также встречался и с другими футболистами. С Антуаном я не ужинал.

Мы находимся в контакте с его представителями, но также мы контактируем и с агентами других игроков. Мы встречались в октябре прошлого года, но не более того. Не стоит распространять дальнейшие спекуляции.

У «Барселоны» хорошие отношения с «Атлетико», но мы не можем вести речь о футболистах, выступающих в других клубах», – сказал Бартомеу.