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    Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб контактирует с представителями Гризманна

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не стал скрывать, что каталонский клуб находится в контакте с представителями нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Когда я был в отпуске прошлым летом, я провел с ним встречу. Но я также встречался и с другими футболистами. С Антуаном я не ужинал.

    Мы находимся в контакте с его представителями, но также мы контактируем и с агентами других игроков. Мы встречались в октябре прошлого года, но не более того. Не стоит распространять дальнейшие спекуляции.

    У «Барселоны» хорошие отношения с «Атлетико», но мы не можем вести речь о футболистах, выступающих в других клубах», – сказал Бартомеу.

    Источник: AS

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    07.05.2018 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 мая 2018, 13:54

      ну не томите уже ! да да нет нет !

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