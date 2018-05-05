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    В услугах Смолова заинтересованы два клуба из Чемпионшипа

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу двух английских клубов.

    Как утверждает Daily Mail, на игрока сборной России претендуют «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Первые стали победителями нынешнего розыгрыша Чемпионшипа, вторые в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице.

    Скауты обоих клубов просматривали игру 28-летнего форварда в матче против «Локомотива», в котором Смолов забил два гола.

    Источник: Daily Mail

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    05.05.2018 23:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2018, 18:05

      нафига ему , и команды не ах , да и стоячки там наши не прокатят, бегать надо , а уже отвык.

      2
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 10:22

      Если и уходить,то в более титулованный клуб.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 мая 2018, 13:26

      Я не любитель считать чужие деньги, но если не урезать зарплаты в разы, то никакого прогресса в российском футболе не произойдет! Будет лимит- не будет лимита, зачем напрягаться, если в ФНЛ, средний игрок, имеет деньги несопоставимые с доходами остального населения!

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 мая 2018, 10:42

      Чего размениваться? Сразу в Казахстан!

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 мая 2018, 01:41

      Успокойтесь! Это были не клубные скауты. Это англицкие корешки Слуцкого погостить приехали.

      2
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 6 мая 2018, 00:43

      И это действительно его место.

      0
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 6 мая 2018, 00:02

      Удачи

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 мая 2018, 23:54

      Ну норм варианты, только смолов сам по физике не потянет, ему бы Италия подошла или Испания

      0
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      Рейтинг: +51

      Moriak93 5 мая 2018, 23:53

      Ну вообще варианты нормальные.Не знаю что за планы и у тех и у других но играть там можно конечно.В добрый путь так сказать.Впрочем так как это Daily Mall лучше подождать более увесистой инфы

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2018, 23:51

      Пусть идёт. Смолов в РФПЛ ничему новому не научится, пора менять чемпионат.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > BRO_football 6 мая 2018, 07:43

      а в другой его ждет скамейка...

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