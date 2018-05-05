В услугах Смолова заинтересованы два клуба из Чемпионшипа

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в сферу двух английских клубов.

Как утверждает Daily Mail, на игрока сборной России претендуют «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». Первые стали победителями нынешнего розыгрыша Чемпионшипа, вторые в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице.

Скауты обоих клубов просматривали игру 28-летнего форварда в матче против «Локомотива», в котором Смолов забил два гола.