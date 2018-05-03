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  • Гендиректор «Тосно» – о недопуске в ЛЕ: «Если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся»

Гендиректор «Тосно» – о недопуске в ЛЕ: «Если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся»

3 мая 2018, 10:03
32

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко раскритиковал систему, согласно которой команда из ленинградской области может быть не допущена к участию в Лиге Европы в следующем сезоне. Напомним, УЕФА может отказать в получении специальной лицензии.

«В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип.

Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более все решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаемся.

Но для начала нужно выиграть финал Кубка. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», – сказал Матюшенко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (32)
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bset
1525331382
Вот именно. Выиграйте сначала финал. А потом уже размышляйте, есть ли до вас дело УЕФА, нету ли. А то везде заговор видите. Правила для всех одинаковые. Соответствуете уровню - получаете лицензию. Нет - не получаете. В России абсолютно также.
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Garrincha58
1525331868
только в России такое может быть команда без своего постоянного места жительства может выиграть кубок вот кто натуральные бомжи сначала они играют в Новгороде теперь в Питере а теперь говорят в будут в Рощино зачем такая команда в ЛЕ или вообще нужна а кому она в действительности нужна кругом долги горстка болельщиков из Тосно ездит на их матчи и все
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серега кашин
1525333456
таким банкротам не место в европе
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Татарин за ЦСКА
1525336260
Походу чинуши уже решили,что победитель Кубка не поедет в ЛЕ,а просто прикрываются какими то акридитациями.Беспредел конечно.
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OfaZavr
1525336903
так то верно говорит, но что поделать такие правила УЕФА. должны быть устранены все огрехи тогда и получат лицензию. но сначала нужно еще в финале выиграть конечно)
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Федя Кабак
1525337186
А ты сделай так, что бы долгов не было и пустят в ЛЕ
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Ruryu
1525337660
Выиграл-играй в Европе. Аккредитация,это проблема как клуба,так и РФС. На кой икс,тогда эта организация?? Долги,это тоже проблема всего футбола,в нашей стране. Прежде,чем допускать клуб к регистрации,убедитесь в его финансовой состоятельности,а если допустили к участию,то помогайте развитию. Больше,чем уверен,если победителя КР,не допустят к ЛЕ,то в след.розыгрыше,сливать будут все,кому не лень. Вообще "убьют" КР
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Gek Dement
1525337794
Ну в целом, умирающую Томь поддерживать деньгами в борьбе за выживание, а команды которые пробились в еврокубки не поддержать... Если это случится, то вот это вот и есть похороны нашего футбола, соревновательности и спортивных принципов. Зачем сражаться за призовые места, когда поддерживают у нас только смертников?
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zenitforever2015
1525339980
Кто бы не взял кубок, тот и должен играть в ЛЕ. В противном случае- это похороны нашего футбола....
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volfrik
1525342263
если не допустят надо прекращать этот кубок разыгрывать
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