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    Гендиректор «Тосно» – о недопуске в ЛЕ: «Если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко раскритиковал систему, согласно которой команда из ленинградской области может быть не допущена к участию в Лиге Европы в следующем сезоне. Напомним, УЕФА может отказать в получении специальной лицензии.

    «В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип.

    Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более все решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаемся.

    Но для начала нужно выиграть финал Кубка. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», – сказал Матюшенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2018 10:03
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +393

      victosha 4 мая 2018, 14:27

      Пусть играют, зря, что ли, за победу бились? Терек, вон, в своё время играл (в первой лиге был, Кубок выиграл), и ничего, не опозорился.

      1
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 18:59

      Таковы правила УЕФА и никуда от них не деться.Без лицензирования не обойтись.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2018, 18:53

      Подавайте в суд.Ростов тоже не хотели пускать и ничего. Играли,и ещё как!!!

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 3 мая 2018, 14:43

      Зачем допускать до еврокубков команду, которая проиграет 6 матчей из 6? Пусть их место займет Тула или Уфа.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +96

      isbagty > loko-the_best 3 мая 2018, 15:32

      Думаешь они выиграют ЛЕ? Так же могут проиграть 6 из 6, только они ещё и из кубка вылетели раньше Тосно и Авангарда.

      2
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > loko-the_best 4 мая 2018, 02:49

      есть регламент где победитель кубка идет в ЛЕ, так и должно быть, что мешало той же туле или уфе дойти до финала?

      1
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 3 мая 2018, 14:24

      Нагадить нам везде и во всём-вот приоритет гейропы, так что ничего тут удивительного нет...

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 мая 2018, 13:25

      все будет нормально

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 3 мая 2018, 13:11

      если не допустят надо прекращать этот кубок разыгрывать

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 мая 2018, 13:06

      Тоже самое и с Ростовом было перед ЛЧ, но прорвались.

      2
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 3 мая 2018, 12:33

      Кто бы не взял кубок, тот и должен играть в ЛЕ. В противном случае- это похороны нашего футбола....

      7
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 3 мая 2018, 12:19

      золотые слова однако...

      2
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