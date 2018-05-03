Гендиректор «Тосно» – о недопуске в ЛЕ: «Если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко раскритиковал систему, согласно которой команда из ленинградской области может быть не допущена к участию в Лиге Европы в следующем сезоне. Напомним, УЕФА может отказать в получении специальной лицензии.

«В еврокубках должны играть те, кто это право заслужил. Почему команды, которые так хотят играть в еврокубках, не играют в финале Кубка России? Даже если команда первой лиги выиграет, если «Тосно» выиграет, они должны играть в Европе. Это спортивный принцип.

Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более все решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаемся.

Но для начала нужно выиграть финал Кубка. Курск же тоже находится в такой же ситуации. Не собираюсь никого критиковать и оспаривать решения. Просто считаю, что это неправильно. Надо, наоборот, командам помогать, чтобы они играли в Европе. Люди к этому стремились. Они этого добились. Много труда, крови и пота ушло, чтобы попасть в финал», – сказал Матюшенко.