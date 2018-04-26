Экс-тренер «Шальке» Рангник может возглавить «Арсенал»

«Арсенал» рассматривает кандидатуру спортивного директора «РБ Лейпцига» Ральфа Рангника на пост главного тренера.

Как ранее сообщалось, также в шорт-лист «канониров» на замену Арсена Венгера также входят Луис Энрике, Патрик Виейра, Микель Артета, Томас Тухель, Карло Анчелотти, Юлиан Нагельсман, Массимилиано Аллегри, Тьерри Анри, Леонарду Жардим и Брендан Роджерс.

Напомним, Рангник известен по своей работе в «Ганновере», «Шальке» и «Хоффенхайме». С командой из Гельзенкирхена он в 2011 году завоевал Кубок Германии.