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    Венгер в свое время отказал «Реалу», «ПСЖ» и сборной Англии

    Бывший вице-председатель «Арсенала» Дэвид Дин заявил, что главный тренер команды Арсен Венгер отказался в свое время от возможности возглавить «Реал», «ПСЖ» и сборную Англии.

    Напомним, в пятницу, 20 апреля, «канониры» объявили о том, что французский специалист покинет клуб по завершении сезона после 22 лет работы.

    «В октябре ему будет 69, и он чрезвычайно подходит. У него очень активный ум и отличное знание игры.

    Я знаю, что за последние несколько лет к нему обращались некоторые из мировых топ-клубов. Думаю, на определенном этапе его хотели «Реал», «ПСЖ» и сборная Англии», – сказал Дин.

    Источник: Tribalfootball

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    23.04.2018 16:59
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