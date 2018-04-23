Венгер в свое время отказал «Реалу», «ПСЖ» и сборной Англии

Бывший вице-председатель «Арсенала» Дэвид Дин заявил, что главный тренер команды Арсен Венгер отказался в свое время от возможности возглавить «Реал», «ПСЖ» и сборную Англии.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, «канониры» объявили о том, что французский специалист покинет клуб по завершении сезона после 22 лет работы.

«В октябре ему будет 69, и он чрезвычайно подходит. У него очень активный ум и отличное знание игры.

Я знаю, что за последние несколько лет к нему обращались некоторые из мировых топ-клубов. Думаю, на определенном этапе его хотели «Реал», «ПСЖ» и сборная Англии», – сказал Дин.