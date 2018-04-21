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    В Мексике украли трофей победителя Лиги Европы

    Партнерская компания УЕФА устроила турне трофея Лиги Европы по американскому континенту. Как сообщают местные СМИ, в Мексике награда была похищена.

    Инцидент случился 18 апреля во время одного из выставочных мероприятий. Неизвестные смогли завладеть кубком, однако спустя некоторое время полицейские вернули пропажу на место.

    При этом не сообщается, каким образом произошла поимка преступников и был ли кто-либо арестован за случившееся правонарушение.

    Источник: Twitter

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    21.04.2018 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 апреля 2018, 09:31

      Воооо ...... приключения как с " Золотой богиней " .

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