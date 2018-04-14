Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп: «Кто знает, где была бы «Рома» сейчас, играй там Салах»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Я никогда раньше не был в Риме, даже в качестве туриста. Так что это будет абсолютно ново для меня. Рим – определенно красивый город, но мы будем там не для того, чтобы смотреть достопримечательности.

    Салах? Для него этот матч, конечно, будет интересным. Все знают, как много он делает для нашей команды в текущем сезоне. Он год как ушел из «Ромы». Кто знает, где бы они были, если бы Мо не ушел,» – сказал Клопп.

    Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» пройдет 24 апреля. Ответная встреча состоится 2 мая.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 21:00

      Все же Клоппу надо полюбоваться красотами Рима.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 10:28

      и где был бы Ливер если бы Салах к ним не пришел))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 апреля 2018, 08:36

      Салах будет сверхмотивирован

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 апреля 2018, 06:38

      Значит Рома не его клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 апреля 2018, 02:23

      как бы Муха не потерялся бы в Риме, от гула и освистывания в его адрес . . .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 апреля 2018, 02:18

      ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 апреля 2018, 01:19

      Да ерунда. Кабы да кабы.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11