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  • Клопп: «Кто знает, где была бы «Рома» сейчас, играй там Салах»

Клопп: «Кто знает, где была бы «Рома» сейчас, играй там Салах»

14 апреля 2018, 00:45
7

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

«Я никогда раньше не был в Риме, даже в качестве туриста. Так что это будет абсолютно ново для меня. Рим – определенно красивый город, но мы будем там не для того, чтобы смотреть достопримечательности.

Салах? Для него этот матч, конечно, будет интересным. Все знают, как много он делает для нашей команды в текущем сезоне. Он год как ушел из «Ромы». Кто знает, где бы они были, если бы Мо не ушел,» – сказал Клопп.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» пройдет 24 апреля. Ответная встреча состоится 2 мая.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Рома Салах Мохамед Клопп Юрген
Комментарии (7)
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DeutschlandUberAlles
1523657963
Да ерунда. Кабы да кабы.
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Lev Aleks
1523661505
))))
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Аристократ Олжик
1523661829
как бы Муха не потерялся бы в Риме, от гула и освистывания в его адрес . . .
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babenko1977
1523677139
Значит Рома не его клуб
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Федя Кабак
1523684210
Салах будет сверхмотивирован
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OfaZavr
1523690890
и где был бы Ливер если бы Салах к ним не пришел))
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zigbert
1523728822
Все же Клоппу надо полюбоваться красотами Рима.
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