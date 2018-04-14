Клопп: «Кто знает, где была бы «Рома» сейчас, играй там Салах»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матчей 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы».

«Я никогда раньше не был в Риме, даже в качестве туриста. Так что это будет абсолютно ново для меня. Рим – определенно красивый город, но мы будем там не для того, чтобы смотреть достопримечательности.

Салах? Для него этот матч, конечно, будет интересным. Все знают, как много он делает для нашей команды в текущем сезоне. Он год как ушел из «Ромы». Кто знает, где бы они были, если бы Мо не ушел,» – сказал Клопп.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» пройдет 24 апреля. Ответная встреча состоится 2 мая.