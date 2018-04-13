Гончаренко: «ЦСКА не заслуживает критики за этот еврокубковый сезон»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Специалист отметил, что его команда достойно выступила в нынешнем сезоне еврокубков.

«У нас просто не хватило сил. 75 минут силы были, а затем весь пар вышел. У нас начала падать скорость игры. Это не критика, а просто констатация, потому что в целом ребята не заслужили критичных слов за этот еврокубковый сезон.

Сегодня мы были просто великолепны 75 минут, но на весь матч сил не хватило», – сказал Гончаренко.

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