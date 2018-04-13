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    Гончаренко: «ЦСКА не заслуживает критики за этот еврокубковый сезон»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Специалист отметил, что его команда достойно выступила в нынешнем сезоне еврокубков.

    «У нас просто не хватило сил. 75 минут силы были, а затем весь пар вышел. У нас начала падать скорость игры. Это не критика, а просто констатация, потому что в целом ребята не заслужили критичных слов за этот еврокубковый сезон.

    Сегодня мы были просто великолепны 75 минут, но на весь матч сил не хватило», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 00:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 апреля 2018, 20:10

      Молодцы!А состав надо обновлять и немедленно.Трясите Гинера.

      1
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:20

      Не хватило совсем чуть чуть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 апреля 2018, 12:52

      ни кто и не осуждает Молодцы достойно сыграли наигрывайте смелее молодёжь хуже не будет

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 10:16

      согласен, никакой критики и не должно быть, только слова благодарности!

      6
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      Рейтинг: +571

      RJM555 13 апреля 2018, 09:27

      А у кого надо спросить почему у команды физики хватает на 73 минуты и почему, тренер зная об этом не решил задачу до 73 минуты такая возможность была у команды игра ладилась надо было поднять задницу с кресла и погонять своих футболистов........много есть вопросов к тренеру........второй прокол уже

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 апреля 2018, 09:24

      Не ваш поклонник,но за игру спасибо.

      3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 апреля 2018, 07:05

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 апреля 2018, 06:58

      Виктор да я и не знаю кто из нормальных и адекватных может упрекнуть, вы сделали больше чем я ожидал,спасибо вам за этот сезон в еврокубках!!!ЦСКА в моём сердце!!!

      6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 апреля 2018, 06:47

      цска сделал даже больше чем мог - никто до 1/4 из наших клубов не дошёл...честь и хвала им за это...очки в копилку...

      8
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 13 апреля 2018, 06:40

      Грустно. Большие дядьки играют с детворой, а чтобы они (дети) не плакали, делают вид, что упираются, но всегда оказывается нужный счет. Это не только про ЦСКА. Иногда дядьки увлекаются, и получается как с Локо.

      -2
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      Рейтинг: +6916

      sochi-2013 > sochi-2013 13 апреля 2018, 11:56

      Вчера я болел за ЦСКА, а грустно мне за весь наш футбол.

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