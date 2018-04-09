Клопп: «Выйдет ли Салах на матч против «Манчестер Сити»? Скорее да, чем нет»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы нападающего Мохамеда Салаха выйти на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В первой встрече египтянин получил повреждение и был заменен. Футболист пропустил игру 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

«Скорее да, чем нет. Нам нужно ещe немного подождать и посмотреть на его состояние. После этого мы сможем принять окончательное решение», – сказал Клопп.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 10 апреля. Первый матч завершился победой красных – 3:0.