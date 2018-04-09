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    Клопп: «Выйдет ли Салах на матч против «Манчестер Сити»? Скорее да, чем нет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы нападающего Мохамеда Салаха выйти на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    В первой встрече египтянин получил повреждение и был заменен. Футболист пропустил игру 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

    «Скорее да, чем нет. Нам нужно ещe немного подождать и посмотреть на его состояние. После этого мы сможем принять окончательное решение», – сказал Клопп.

    Ответная игра между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 10 апреля. Первый матч завершился победой красных – 3:0.

    Источник: УЕФА

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    09.04.2018 23:41
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