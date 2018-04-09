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    РФПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, «Спартак» разгромил «Анжи», «Зенит» уступил «Краснодару»

    Сегодня завершился 25-й тур РФПЛ. В заключительном матче «Динамо» в дерби обыграло ЦСКА – 2:1.

    С результатами матчей всего тура можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ташаев, 11; 0:2 – Ташаев, 49; 1:2 – Чалов, 60.

    Локомотив (Москва) – Ростов – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фарфан, 47.

    Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:4)

    Голы: 0:1 – Промес, 10; 0:2 – Промес, 14; 0:3 – Промес (с пенальти), 27; 1:3 – Лескано, 36; 1:4 – Кутепов, 56.

    Тосно (Ленинградская область) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Погребняк, 6; 1:1 – Ильин, 40; 2:1 – Погребняк, 59 (с пенальти); 2:2 – Эль Кабир, 87.

    Арсенал (Тула) – Уфа – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Стоцкий, 16; 2:1 – Горбатенко, 72.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шатов, 22; 1:1 – Ерохин, 33; 1:2 – Клаэссон, 88.

    СКА-Хабаровск – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рязанцев, 45+1; 0:2 – Костюков, 90+2.

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Митришев, 1; 1:1 – Попов, 49; 2:1 – Азмун, 63; 3:1 – Азмун, 71; 3:2 – Митришев ,86.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 21:30
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 апреля 2018, 22:01

      да, такого удара ЦСКА давно не получал... И в ЛЕ и в РФ -полная задница...

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 апреля 2018, 21:51

      Локомотив-Амкар, Зенит-Краснодар, ЦСКА-Динамо... по ходу в Спартаке свой шаман завёлся...

      2
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska 9 апреля 2018, 21:32

      Ташаев в жизни больше такой игры не проведет, дико перло Динаме.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 апреля 2018, 10:49

      Динамо - великий клуб с целой историей, очень жаль что эта история все хуже и хуже последние два- три года. Пора что то кардинально менять

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 апреля 2018, 09:43

      Победы Динамо!!!

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 9 апреля 2018, 09:00

      Удачи ЦСКА!!! Нам нужна только победа!!!

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 апреля 2018, 08:23

      Желаю Динамо победы.Пора покидать Зону...
      Там появляются новые кандидаты,более достойные.
      ,,Испанец,, знает....

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 8 апреля 2018, 19:23

      http://nashfutbol.tv трансляция Анжи-Спартак

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 апреля 2018, 19:12

      Щас у всех на устах - Манчини,Манчини...
      А этот геморрой ,как то пропустили....
      Я про земелю ,про Карпушу,
      Когда его назначали ,четко обозначил свою позицию:
      С него толку не будет!
      Ну и вот ....хотелось бы знать,сколько еще народу фанатеют от Валерочки?
      Сдается .пришло время ,помахать ему ручонкой ,пока Ростов-папа не свалился в компанию к СКА ха..,вот и будет ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > alex1951 8 апреля 2018, 19:33

      Ага, туда куда Волера отправил Армавир - Машук-КМВ, Анжи-2,Ангушт ..... и еже с ними.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ilichkadr 8 апреля 2018, 19:40

      Так ,если б Карпуша был бы единственной проблемой в рос.футболе ,так и куй с ним ,а то -это же эпидемия,мор,
      на всех фронтах причем..
      все недовольны,все ругаются и одновременно все терпят.....
      С ужасом ожидаем начала ЧМ!

      1
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > alex1951 8 апреля 2018, 20:07

      Естественно будут ругаться в адрес таких как сами,, а радоваться Промесам, Фафанам, Паредесам......На кой кого-то воспитывать, вкладывать деньги на перспективу, если можно купить сейчас и сразу прыгать от счастья.

      2
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr 8 апреля 2018, 19:07

      Ростов с Волерой уверенно идет ко дну.

      -2
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      Рейтинг: +17840

      ilichkadr > ilichkadr 9 апреля 2018, 08:47

      Мнение Рейнгольда поддерживаю - "Мучил «Спартак», теперь мучает «Ростов».

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