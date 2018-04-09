РФПЛ. «Динамо» победило ЦСКА, «Спартак» разгромил «Анжи», «Зенит» уступил «Краснодару»

Сегодня завершился 25-й тур РФПЛ. В заключительном матче «Динамо» в дерби обыграло ЦСКА – 2:1.

С результатами матчей всего тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ташаев, 11; 0:2 – Ташаев, 49; 1:2 – Чалов, 60.

Локомотив (Москва) – Ростов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фарфан, 47.

Анжи (Махачкала) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:4)

Голы: 0:1 – Промес, 10; 0:2 – Промес, 14; 0:3 – Промес (с пенальти), 27; 1:3 – Лескано, 36; 1:4 – Кутепов, 56.

Тосно (Ленинградская область) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Погребняк, 6; 1:1 – Ильин, 40; 2:1 – Погребняк, 59 (с пенальти); 2:2 – Эль Кабир, 87.

Арсенал (Тула) – Уфа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Горбатенко, 3; 1:1 – Стоцкий, 16; 2:1 – Горбатенко, 72.

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 22; 1:1 – Ерохин, 33; 1:2 – Клаэссон, 88.

СКА-Хабаровск – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рязанцев, 45+1; 0:2 – Костюков, 90+2.

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Митришев, 1; 1:1 – Попов, 49; 2:1 – Азмун, 63; 3:1 – Азмун, 71; 3:2 – Митришев ,86.

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