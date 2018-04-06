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    Оздоев готов играть на любой позиции в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев готов играть на любой позиции, которую ему доверит главный тренер команды Роберто Манчини.

    Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

    ─ Вас не вызывали в сборную России последние два раза. Насколько сильно переживаете из-за этого?

    ─ Такова жизнь. Я работаю, тренируюсь, играю, а вызовут меня или нет ─ решает тренерский состав сборной России.

    ─ Впервые в сезоне в Уфе «Зенит» сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Насколько легко футболисты воспринимают переход к другой тактике, и планируется ли другая подготовка к «Краснодару»?

    ─ Пока не знаю. Для игрока перестроиться тактически несложно, если он знает, как играть. Тренер хорошо объясняет игру при каждой схеме. Насчет изменений я еще ничего не знаю. Завтра, за день до игры, тренер объяснит каждому игроку, что от него будет требоваться на поле.

    ─ На какой позиции вы играете на тренировках? Все-таки во время матчей вы не только в центре поля выходили, но еще и на фланге.

    ─ В матче была выбрана тактика такая… Тренер сказал мне, что я должен сыграть левого полузащитника в схеме 4-4-2. Было тяжело. Если бы играл инсайда, то было бы легче. Левого полузащитника было тяжело играть. У меня была установка, я сделал определенные вещи за то время, которое мне было выделено. Но я всегда играю там, где мне скажет тренер.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.04.2018 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2018, 15:50

      у Оздоева одна позиция сидеть на лавке и давать инвертю

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 апреля 2018, 15:26

      У меня была установка, я сделал определенные вещи за то время, которое мне было выделено.

      Интересно - что это за вещи??? На экране телевизора незаметно было.

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