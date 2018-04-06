Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оздоев готов играть на любой позиции в «Зените»

6 апреля 2018, 09:30
3

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев готов играть на любой позиции, которую ему доверит главный тренер команды Роберто Манчини.

Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

─ Вас не вызывали в сборную России последние два раза. Насколько сильно переживаете из-за этого?

─ Такова жизнь. Я работаю, тренируюсь, играю, а вызовут меня или нет ─ решает тренерский состав сборной России.

─ Впервые в сезоне в Уфе «Зенит» сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Насколько легко футболисты воспринимают переход к другой тактике, и планируется ли другая подготовка к «Краснодару»?

─ Пока не знаю. Для игрока перестроиться тактически несложно, если он знает, как играть. Тренер хорошо объясняет игру при каждой схеме. Насчет изменений я еще ничего не знаю. Завтра, за день до игры, тренер объяснит каждому игроку, что от него будет требоваться на поле.

─ На какой позиции вы играете на тренировках? Все-таки во время матчей вы не только в центре поля выходили, но еще и на фланге.

─ В матче была выбрана тактика такая… Тренер сказал мне, что я должен сыграть левого полузащитника в схеме 4-4-2. Было тяжело. Если бы играл инсайда, то было бы легче. Левого полузащитника было тяжело играть. У меня была установка, я сделал определенные вещи за то время, которое мне было выделено. Но я всегда играю там, где мне скажет тренер.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1523017616
У меня была установка, я сделал определенные вещи за то время, которое мне было выделено. Интересно - что это за вещи??? На экране телевизора незаметно было.
Ответить
Garrincha58
1523019048
у Оздоева одна позиция сидеть на лавке и давать инвертю
Ответить
Главные новости
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
9
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+