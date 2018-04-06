Оздоев готов играть на любой позиции в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев готов играть на любой позиции, которую ему доверит главный тренер команды Роберто Манчини.

Игра 25-го тура РФПЛ «Зенит» – «Краснодар» состоится в субботу, 7 апреля в Санкт Петербурге в 16:30 по московскому времени.

─ Вас не вызывали в сборную России последние два раза. Насколько сильно переживаете из-за этого?

─ Такова жизнь. Я работаю, тренируюсь, играю, а вызовут меня или нет ─ решает тренерский состав сборной России.

─ Впервые в сезоне в Уфе «Зенит» сыграл по схеме с тремя центральными защитниками. Насколько легко футболисты воспринимают переход к другой тактике, и планируется ли другая подготовка к «Краснодару»?

─ Пока не знаю. Для игрока перестроиться тактически несложно, если он знает, как играть. Тренер хорошо объясняет игру при каждой схеме. Насчет изменений я еще ничего не знаю. Завтра, за день до игры, тренер объяснит каждому игроку, что от него будет требоваться на поле.

─ На какой позиции вы играете на тренировках? Все-таки во время матчей вы не только в центре поля выходили, но еще и на фланге.

─ В матче была выбрана тактика такая… Тренер сказал мне, что я должен сыграть левого полузащитника в схеме 4-4-2. Было тяжело. Если бы играл инсайда, то было бы легче. Левого полузащитника было тяжело играть. У меня была установка, я сделал определенные вещи за то время, которое мне было выделено. Но я всегда играю там, где мне скажет тренер.