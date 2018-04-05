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  • Гвардиола: «Никто не верит, что «Сити» пройдет дальше. Но у нас есть еще один матч»

Гвардиола: «Никто не верит, что «Сити» пройдет дальше. Но у нас есть еще один матч»

5 апреля 2018, 00:28
10

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:3).

«Никто не верит, что мы пройдем дальше. Завтра попробуем убедить себя в этом.

Мы показали себя в начале встречи, но они забили гол. Мы продолжили играть, но они забили еще два мяча. Это тяжело. 10-15 минут в первом тайме они играли лучше нас.

Во втором тайме мы испробовали все, но не забили. При первых двух голах у нас был контроль игры, но забили они. Я не сожалею и не жалуюсь. Никто не верит в нас. Но у нас есть еще один матч», – сказал Гвардиола.

Ответный матч состоится 10 апреля.

Источник: BBC
Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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mialkov
1522880259
Удивили абсолютно беззубой игрой((( Проиграли тактически по всем параметрам!
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Боцман59rus
1522887757
проигрывать никто не любит и даже адекватные специалисты начинают нести чушь, особенно про 10-15мин,,, 0-3 это приговор и арабскому проекту пора к ПСЖ, на покой - вперед идет породистая команда с историей,,,
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Бухбух
1522891893
МС дома выиграет примерно как Барса у ПСЖ. В АПЛ в субботу с МЮ будет играть резервный состав с Зинченко в основе.
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ribavadim
1522892151
Конечно, всего лишь, лупануть на один больше. С такой-то компанией сам футбольный Бог велел!
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Viper for CSKA
1522894178
Судя по всему, ситуация с Баварией Гвардиолы повторяется. Доминируют весь сезон в чемпионате, в ЛЧ разносят всех, а, как только решающие матчи наступают, команда морально не готова, слишком уверена в себе и, что очень важно, проседает физически. Хотя ещё второй матч есть, а Ливерпуль Клоппа как раз команда, которая может и со знаком минус удивить. Достаточно вспомнить первый матч с Сити в АПЛ этого сезона.
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ROSTOV SUPER
1522896755
Вот здесь как раз таки все может случиться !
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neveldomha
1522904732
Я этот самый никто.
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zubr252
1522912933
Шансов нет у Сити
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zigbert
1522925173
М С не настолько слаб что бы не сделать что нибудь эдакое.
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