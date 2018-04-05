Гвардиола: «Никто не верит, что «Сити» пройдет дальше. Но у нас есть еще один матч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:3).

«Никто не верит, что мы пройдем дальше. Завтра попробуем убедить себя в этом.

Мы показали себя в начале встречи, но они забили гол. Мы продолжили играть, но они забили еще два мяча. Это тяжело. 10-15 минут в первом тайме они играли лучше нас.

Во втором тайме мы испробовали все, но не забили. При первых двух голах у нас был контроль игры, но забили они. Я не сожалею и не жалуюсь. Никто не верит в нас. Но у нас есть еще один матч», – сказал Гвардиола.

Ответный матч состоится 10 апреля.