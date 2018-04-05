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    Гвардиола: «Никто не верит, что «Сити» пройдет дальше. Но у нас есть еще один матч»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:3).

    «Никто не верит, что мы пройдем дальше. Завтра попробуем убедить себя в этом.

    Мы показали себя в начале встречи, но они забили гол. Мы продолжили играть, но они забили еще два мяча. Это тяжело. 10-15 минут в первом тайме они играли лучше нас.

    Во втором тайме мы испробовали все, но не забили. При первых двух голах у нас был контроль игры, но забили они. Я не сожалею и не жалуюсь. Никто не верит в нас. Но у нас есть еще один матч», – сказал Гвардиола.

    Ответный матч состоится 10 апреля.

    Источник: BBC

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    05.04.2018 00:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:46

      М С не настолько слаб что бы не сделать что нибудь эдакое.

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 5 апреля 2018, 10:22

      Шансов нет у Сити

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4847

      neveldomha 5 апреля 2018, 08:05

      Я этот самый никто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 5 апреля 2018, 05:52

      Вот здесь как раз таки все может случиться !

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 апреля 2018, 05:09

      Судя по всему, ситуация с Баварией Гвардиолы повторяется. Доминируют весь сезон в чемпионате, в ЛЧ разносят всех, а, как только решающие матчи наступают, команда морально не готова, слишком уверена в себе и, что очень важно, проседает физически. Хотя ещё второй матч есть, а Ливерпуль Клоппа как раз команда, которая может и со знаком минус удивить. Достаточно вспомнить первый матч с Сити в АПЛ этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 апреля 2018, 04:35

      Конечно, всего лишь, лупануть на один больше. С такой-то компанией сам футбольный Бог велел!

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 апреля 2018, 04:31

      МС дома выиграет примерно как Барса у ПСЖ. В АПЛ в субботу с МЮ будет играть резервный состав с Зинченко в основе.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 5 апреля 2018, 03:22

      проигрывать никто не любит и даже адекватные специалисты начинают нести чушь, особенно про 10-15мин,,, 0-3 это приговор и арабскому проекту пора к ПСЖ, на покой - вперед идет породистая команда с историей,,,

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 апреля 2018, 01:17

      Удивили абсолютно беззубой игрой((( Проиграли тактически по всем параметрам!

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