Платини: «В ФИФА и CAS работают клоуны, которые не дают мне работать»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал работу ФИФА и Спортивного арбитражного суда в Лозанне, которые ранее отстранили француза от всей футбольной деятельности из-за обвинений в коррупции.

«Что я такого сделал, чтобы меня отстранять? Эти клоуны мешают мне работать. Судья в ФИФА и CAS фальшивые. Они устроили заговор против меня, чтобы я не мешал Джанни Инфантино стать президентом ФИФА. Я борюсь за справедливость и буду прав», – сказал Платини Marianne.

Напомним, что француз работает над оспариванием своего отстранения от футбола.