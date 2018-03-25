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  • Алексей Миранчук: «Матч с Бразилией? Нельзя загоняться и уходить в себя после такой игры»

Алексей Миранчук: «Матч с Бразилией? Нельзя загоняться и уходить в себя после такой игры»

25 марта 2018, 13:58
13

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3), также поделился ожиданиями от игры предстоящей игры против Франции.

«Атмосфера в команде? Понятно, что после победы было бы по-другому, но все профессионалы своего дела, и все прекрасно понимают. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались между собой. Стараемся позитивно себя настраивать.

Безусловно, матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения получения опыта. Отдельные моменты не разбирали, но общий вывод для себя сделали. Выяснили в чем причины тех или иных голов, постараемся больше не допускать подобных ошибок.

Сборная Франции, примерно как и Бразилия, — мощная, атлетичная команда. Футболисты умеют обыгрывать один в один. Так что, на мой взгляд, смысл игры будет таким же. Кто импонирует больше всего из французов? Любого кого ни возьми в атаке. Гризманн нравится», – сказал Миранчук.

Товрищеский матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Локомотив Россия Бразилия Франция Миранчук Алексей
Комментарии (13)
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ROSTOV SUPER
1521976135
Вас и смотреть и слушать противно , околофутболеры !
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порт
1521976389
Конечно не загоняйтесь. Сходите в клуб, покурите кальян, попейте водочки, и всё будет хорошо.
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insider_retro
1521976773
Такое поражение огорчило, но возможно, пошло в опыт... Может пригодится... Только, пока, не особо заметно, что предыдущие ляпы чему-то научили...
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ваавва
1521977729
Такой команде не позорно проиграть, но вот как вы играли смотреть не возможно!!!
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Fan Loko mik
1521979624
Вот и посмотрим в матче с Францией как Вы усвоили урок!!!
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zigbert
1521980613
Сказал правильно уходить в себя нельзя.Команда это коллектив единомышленников.
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Woodbreak
1521981757
команда дебилоидов
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vladimir-7
1521981989
И от Франции получите по полной. Количество пропущенных мячей будет зависеть от состава сборной России.
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NeoNaTe
1521990888
Рауш с нойштедром так и поняли =)
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OfaZavr
1521993044
каждый раз одни и теже слова а потом опять все по новой.
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