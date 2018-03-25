Алексей Миранчук: «Матч с Бразилией? Нельзя загоняться и уходить в себя после такой игры»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3), также поделился ожиданиями от игры предстоящей игры против Франции.

«Атмосфера в команде? Понятно, что после победы было бы по-другому, но все профессионалы своего дела, и все прекрасно понимают. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались между собой. Стараемся позитивно себя настраивать.

Безусловно, матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения получения опыта. Отдельные моменты не разбирали, но общий вывод для себя сделали. Выяснили в чем причины тех или иных голов, постараемся больше не допускать подобных ошибок.

Сборная Франции, примерно как и Бразилия, — мощная, атлетичная команда. Футболисты умеют обыгрывать один в один. Так что, на мой взгляд, смысл игры будет таким же. Кто импонирует больше всего из французов? Любого кого ни возьми в атаке. Гризманн нравится», – сказал Миранчук.

Товрищеский матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.