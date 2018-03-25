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    Алексей Миранчук: «Матч с Бразилией? Нельзя загоняться и уходить в себя после такой игры»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал результат товарищеского матча против сборной Бразилии (0:3), также поделился ожиданиями от игры предстоящей игры против Франции.

    «Атмосфера в команде? Понятно, что после победы было бы по-другому, но все профессионалы своего дела, и все прекрасно понимают. Ни в коем случае нельзя загоняться и уходить в себя. Мы пообщались между собой. Стараемся позитивно себя настраивать.

    Безусловно, матч с Бразилией был хорошим для нас с точки зрения получения опыта. Отдельные моменты не разбирали, но общий вывод для себя сделали. Выяснили в чем причины тех или иных голов, постараемся больше не допускать подобных ошибок.

    Сборная Франции, примерно как и Бразилия, — мощная, атлетичная команда. Футболисты умеют обыгрывать один в один. Так что, на мой взгляд, смысл игры будет таким же. Кто импонирует больше всего из французов? Любого кого ни возьми в атаке. Гризманн нравится», – сказал Миранчук.

    Товрищеский матч Россия – Франция пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 13:58
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 18:50

      каждый раз одни и теже слова а потом опять все по новой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 25 марта 2018, 18:14

      Рауш с нойштедром так и поняли =)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 марта 2018, 15:46

      И от Франции получите по полной. Количество пропущенных мячей будет
      зависеть от состава сборной России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 25 марта 2018, 15:42

      команда дебилоидов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 25 марта 2018, 15:26

      Алексей молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 15:23

      Сказал правильно уходить в себя нельзя.Команда это коллектив единомышленников.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 марта 2018, 15:19

      что посеяли то и пожинаем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 25 марта 2018, 15:07

      Вот и посмотрим в матче с Францией как Вы усвоили урок!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +320

      ваавва 25 марта 2018, 14:35

      Такой команде не позорно проиграть, но вот как вы играли смотреть не возможно!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 25 марта 2018, 14:33

      ... а нужно бухнуть и потусить)

      0
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