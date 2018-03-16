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    «Бавария» контактировала с главным тренером «Тоттенхэма» Покеттино

    Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн сообщил, что мюнхенцы рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

    Напомним, контракт нынешнего тренера красных Юппа Хайнкеса рассчитан до конца сезона.

    «Я знаю, что «Бавария» связалась с Маурисио Покеттино, и что является одним из вариантов.

    Тот факт, что тренер «Баварии» должен говорить по-немецки, может быть важным критерием, но, безусловно, не решающим. Хосеп Гвардиола также не мог быть идеальным.

    Мюнхенцы попытаются заполучить лучшего тренера. Для меня это будет тренер «Тоттенхэма», – сказал Хаманн.

    Источник: Tribalfootball

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    16.03.2018 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 16 марта 2018, 20:52

      Не вариант для баварии

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 17:36

      Юпп Хайнкес со своей работой работой справляется успешно.Покеттино хороший специалист,но пожалуй он не для Баварии.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 марта 2018, 16:49

      Не подходит психологически, в первую очередь. Очень уж тихий и неактивный. Баварии нужен очень уверенный в себе, сильный человек, способный именно для немцев авторитетом стать. При чём возраст здесь не особо важен, сама команда ведь будет омолаживаться.

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 16 марта 2018, 14:30

      Зачем он им он тренер среднего уровня типа Мойес Эмери. Он показал себя с Ювентусом Бавария клуб с истории.

      0
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