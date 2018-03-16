«Бавария» контактировала с главным тренером «Тоттенхэма» Покеттино

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн сообщил, что мюнхенцы рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

Напомним, контракт нынешнего тренера красных Юппа Хайнкеса рассчитан до конца сезона.

«Я знаю, что «Бавария» связалась с Маурисио Покеттино, и что является одним из вариантов.

Тот факт, что тренер «Баварии» должен говорить по-немецки, может быть важным критерием, но, безусловно, не решающим. Хосеп Гвардиола также не мог быть идеальным.

Мюнхенцы попытаются заполучить лучшего тренера. Для меня это будет тренер «Тоттенхэма», – сказал Хаманн.