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  • «Бавария» контактировала с главным тренером «Тоттенхэма» Покеттино

«Бавария» контактировала с главным тренером «Тоттенхэма» Покеттино

16 марта 2018, 13:27
4

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн сообщил, что мюнхенцы рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма».

Напомним, контракт нынешнего тренера красных Юппа Хайнкеса рассчитан до конца сезона.

«Я знаю, что «Бавария» связалась с Маурисио Покеттино, и что является одним из вариантов.

Тот факт, что тренер «Баварии» должен говорить по-немецки, может быть важным критерием, но, безусловно, не решающим. Хосеп Гвардиола также не мог быть идеальным.

Мюнхенцы попытаются заполучить лучшего тренера. Для меня это будет тренер «Тоттенхэма», – сказал Хаманн.

Источник: Tribalfootball
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Бавария Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
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orzy
1521199855
Зачем он им он тренер среднего уровня типа Мойес Эмери. Он показал себя с Ювентусом Бавария клуб с истории.
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Viper for CSKA
1521208163
Не подходит психологически, в первую очередь. Очень уж тихий и неактивный. Баварии нужен очень уверенный в себе, сильный человек, способный именно для немцев авторитетом стать. При чём возраст здесь не особо важен, сама команда ведь будет омолаживаться.
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zigbert
1521210968
Юпп Хайнкес со своей работой работой справляется успешно.Покеттино хороший специалист,но пожалуй он не для Баварии.
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Михаил_Боярский
1521222749
Не вариант для баварии
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