В «Атлетико» считают, что братья Миранчуки могли бы играть в мадридском клубе

Спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро выразил мнение, что полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Антон Миранчук могли бы выступать за мадридский клуб.

«Да, я согласен с тем, что они могли бы играть в «Атлетико». Они обладают должными качествами.

Я думаю, что в целом «Локомотив» – сильная команда, обладающая сильным составом. Есть много качественных футболистов, которые определяют игру», – сказал Каминеро.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» проходит сегодня в Москве. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.