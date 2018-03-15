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    В «Атлетико» считают, что братья Миранчуки могли бы играть в мадридском клубе

    Спортивный директор «Атлетико» Хосе Луис Каминеро выразил мнение, что полузащитники «Локомотива» Алексей Миранчук и Антон Миранчук могли бы выступать за мадридский клуб.

    «Да, я согласен с тем, что они могли бы играть в «Атлетико». Они обладают должными качествами.

    Я думаю, что в целом «Локомотив» – сильная команда, обладающая сильным составом. Есть много качественных футболистов, которые определяют игру», – сказал Каминеро.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» проходит сегодня в Москве. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2018 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 марта 2018, 21:56

      Похлопал по плечу пацанам!!!

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