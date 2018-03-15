Лига Европы. ЦСКА сыграет в гостях с «Лионом» в 1/8 финала

В четверг, 15 марта, во Франции «Лион» будет принимать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Армейцы отправились на выездной матч в попытке отыграть пропущенный в Москве гол.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лион» – ЦСКА. Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

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