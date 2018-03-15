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Лига Европы. ЦСКА сыграет в гостях с «Лионом» в 1/8 финала

15 марта 2018, 22:40
31

В четверг, 15 марта, во Франции «Лион» будет принимать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Армейцы отправились на выездной матч в попытке отыграть пропущенный в Москве гол.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лион» – ЦСКА. Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лион ЦСКА
Комментарии (31)
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alexivanof197
1521097985
удачи всем российским командам в ответных встречах
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Stavropolets
1521098170
Удачи и отличной игры
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Shogun
1521098313
1-1
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DOCTOR PENALTY
1521099176
Гончаренко! Ждём достойной игры.
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Sanek85
1521101956
Удачи армейцам!!! Ждем победу!!!!
Ответить
Dimon 007
1521102234
Ждём вечера и будем смотреть как бездарная команда с вратарём дыркой, с высокомерным чурбанёнком, с дедушками в защите с напом который не может попасть с 3 метров в ворота, с тренером который осознал свою ошибку после подписания контракта... Ждём унижения ЦСКА...
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OfaZavr
1521102397
удачи армейцы! все может получиться при качественной игре и везении!
Ответить
SunRomeS
1521104300
Ждем камбэк. Удачи!
Ответить
directorpg
1521123669
Будем болеть за ЦСКА!
Ответить
Dimon 007
1521144422
Абкакайтесь и спать, а то вставать завтра рано.
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