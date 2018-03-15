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    Лига Европы. ЦСКА сыграет в гостях с «Лионом» в 1/8 финала

    В четверг, 15 марта, во Франции «Лион» будет принимать ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Армейцы отправились на выездной матч в попытке отыграть пропущенный в Москве гол.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лион» – ЦСКА. Начало в 23:05 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 22:40
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +490

      andruhs 15 марта 2018, 23:53

      С налучшими пожеланиями из СПб. Наши не смогли. Вся надежда на вас.
      Держитесь. Успеха!!!!

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 15 марта 2018, 23:53

      Нормально катают! Еще бы не дурили ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 15 марта 2018, 23:46

      гоооооллллл!

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 марта 2018, 23:14

      думаю ничеечку вымучают, однако...

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 23:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Абкакайтесь и спать, а то вставать завтра рано.

      -6
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Dimon 007 15 марта 2018, 23:08

      С таким настроем лучше не смотри

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > Dimon 007 16 марта 2018, 00:29

      Ну что клоун обиженный походу ты обиделся))))))

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 марта 2018, 23:06

      ЦСКА , выручайте, пацаны!!!

      -1
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 15 марта 2018, 23:05

      Объективно шансов мало, но будем верить. УДАЧИ парням!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 марта 2018, 17:21

      Будем болеть за ЦСКА!

      5
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 15 марта 2018, 12:44

      шансов мало, но они есть!

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 15 марта 2018, 12:37

      будем надеяться, что ЦСКА еще сыграет на этом стадионе в текущем розыгрыше

      2
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