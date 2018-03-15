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    Бубнов: «Ни один наш клуб не пройдет дальше в Лиге Европы»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов скептически относится к возможному выходу всех трех российских команд в 1/4 финала Лиги Европы. В предстоящей встрече «Лиона» и ЦСКА он отнес французов к явным фаворитам этого противостояния.

    «В принципе ЦСКА может забить один гол. Есть стандарты, Муса и Витиньо, которые могут решить эпизод… «Лион» – явный фаворит, ЦСКА придется закрываться и надеется на шанс в атаке. Другого ЦСКА не сможет предложить такому «Лиону», который максимально мотивирован сыграть в домашнем финале.

    У меня такое предчувствие, что ни один наш клуб не пройдет дальше. Результаты первый матчей дает немного шансов», – сказал Бубнов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.03.2018 09:44
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 16 марта 2018, 10:18

      Бубнов, со..и

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      Рейтинг: +1481

      GM 16 марта 2018, 08:19

      Интересно, что сегодня будет говорить господин Бубнов. Впрочем, любой "эксперт" тем и хорош, что всегда может объяснить, почему его предсказание не сбылись :)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 марта 2018, 22:00

      все верно ! все точно ! бубнов говорит правду ! И футболистом был прекрасным не что сейчас шлак один ! Нет у нас сборной и футбола нет в россии ! спасибо путинской шайке ! мутко forever.

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > dinar7777dinar 16 марта 2018, 08:19

      Лечится тебе надо. Нервы лечить.... Память улучшать...

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GM 16 марта 2018, 11:40

      а что наш ФУТЬБОЛ что то добился в эти годы? постоянный вылет коней зенита ! ну прошел вчера цска раз в году и палка стреляет ! пффф ! сборная даже из группы не выйдет ! о чем ты вообще? память у меня ! Раньше сборная мостовой карпин титов хоть бились а щас одни бесхребетные ! так что я думаю это тебе надо улучшать память !

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      Рейтинг: +1481

      GM > dinar7777dinar 16 марта 2018, 18:32

      А что, наш футбол раньше чего-нибудь добивался? Это его обычное состояние. А то что карпин с мостовым бились... обо что они бидись?
      О стенку головой? Сколько раз стали чемпионами Европы и Мира?
      Т.ч. лечи память, она еще пригодится ;)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GM 16 марта 2018, 18:39

      да если даже не добивались то хоть старались и пытались а не то что сегодняшняяя херня !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GM 16 марта 2018, 18:41

      в 1999 году смотрел матч франция россия на отбор на чемпионат европы , на стад де франц ! вот такого нынешняя сборная ни хрена не сможет сделать ! они даже не пытаются ! и это уже 200 да какой 1000 процентов что не выйдут из группы на чм ! бедолага ты !

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      Рейтинг: +1481

      GM > dinar7777dinar 16 марта 2018, 18:46

      Боже мой, ты чего такой нервный? Ну, запомнился тебе один матч, ну чё, поздравляю, потрясающее достижение. А чего игры на ЧЕ с бронзовым отливом не вспоминаешь? Или у тебя эти... провалы? :)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > GM 16 марта 2018, 18:49

      да таких матчей было полно ! и спартак делал в лч реал! дебилка ! я про 2008 год ничего не сказал там еще была надежда которая умерла сразу как наши обосрались не попав на чм ! и кстати получили бронзу на че 2008 только потому что там не было матча за 3 место ! и после этого у нас уже 10 лет нихрена нету сборной ! наивный тут пишет мне !

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      Рейтинг: +1481

      GM > dinar7777dinar 16 марта 2018, 18:52

      Вообще-то, эти медалисты еще играют в футбол (не все, но некоторые). Еще раз напоминаю: у нас и раньше "нихрена не было". Ну, если только не считать звания "чемпионы по товарищеским играм". Т.ч. за последние лет пятьдесят в отечественном футболе особо ничего не поменялось.
      Так чего истерить по этому поводу?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 15 марта 2018, 18:39

      Его послушать и можно не смотреть! А я буду смотреть! вперёд Россия.

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      Рейтинг: +224

      Хакасия 15 марта 2018, 17:31

      В таких случаях говорят: "типун тебе на язык".

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 15 марта 2018, 16:12

      ненужно быть Вангой, что это предсказать, но будем болеть!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 марта 2018, 14:42

      Болеть будем за наших-но увы я согласен с бубном как ни странно.

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 15 марта 2018, 14:15

      Ну у Локо реально шансов мало. 3-0 это сильно и отыграть у Атлетико будет почти никак. А вот у Зенита и ЦСКА шанс есть. В любой случае победа и проход это нужные очки и неплохие деньги для клубов.

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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 15 марта 2018, 14:00

      Шансы не велики,но будем болеть за наших!!!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 марта 2018, 13:51

      Такие прогнозы Бубна- повод для оптимизма))

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