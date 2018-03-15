Бубнов: «Ни один наш клуб не пройдет дальше в Лиге Европы»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов скептически относится к возможному выходу всех трех российских команд в 1/4 финала Лиги Европы. В предстоящей встрече «Лиона» и ЦСКА он отнес французов к явным фаворитам этого противостояния.

«В принципе ЦСКА может забить один гол. Есть стандарты, Муса и Витиньо, которые могут решить эпизод… «Лион» – явный фаворит, ЦСКА придется закрываться и надеется на шанс в атаке. Другого ЦСКА не сможет предложить такому «Лиону», который максимально мотивирован сыграть в домашнем финале.

У меня такое предчувствие, что ни один наш клуб не пройдет дальше. Результаты первый матчей дает немного шансов», – сказал Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.