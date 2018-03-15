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Бубнов: «Ни один наш клуб не пройдет дальше в Лиге Европы»

15 марта 2018, 09:44
46

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов скептически относится к возможному выходу всех трех российских команд в 1/4 финала Лиги Европы. В предстоящей встрече «Лиона» и ЦСКА он отнес французов к явным фаворитам этого противостояния.

«В принципе ЦСКА может забить один гол. Есть стандарты, Муса и Витиньо, которые могут решить эпизод… «Лион» – явный фаворит, ЦСКА придется закрываться и надеется на шанс в атаке. Другого ЦСКА не сможет предложить такому «Лиону», который максимально мотивирован сыграть в домашнем финале.

У меня такое предчувствие, что ни один наш клуб не пройдет дальше. Результаты первый матчей дает немного шансов», – сказал Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – ЦСКА состоится в четверг, 15 март, в 23:05 по московскому времени. Результат первой игры – 0:1.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Лион ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (46)
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Dimon 007
1521096807
При чем тут предчувствие ? Это обычная логика... хотя 3 неделе назад ты орал о российским финале... а вообще по тебе дурка с Орловым плачет.
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Чикомас
1521097587
Хватит каркать! Будем посмотреть...Надежда умирает последней..
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DOCTOR PENALTY
1521098230
Да, ситуация для наших клубов очень херовая, но всё-равно желаю им удачной игры. И ЦСКА, и Локо, и даже Зениту!
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WhiteEgon
1521098672
Согласен. У ЦСКА по сути нет нападения, у Локо отставание в 3 мяча, у Зенита нет игры. Если кто и мог бы пройти дальше, то это Локо. Но они попали на Атлетико.
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panmon
1521100704
У Зенита 45 % на выход - дома играют не плохо, результат первого матча благодаря Кришито не ужасный. У ЦСКА 20 % - Завист не столько от ЦСКА сколько от Лиона. Будет французам плохо - можно и забить пару. ЦСКА можно сказать в финале ЛЕ на стадионе Лиона... У Локо 0.001% - к сожалению Атлетико не пропускает 4, вообще :) Локо крупно не повезло со жребием в этом году, увы
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Almazovich
1521104022
Хорошей игры! И удачи нашим клубам!
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Финт
1521105961
А где же патриотизм,чувство поддержки команды в любой ситуации,вера в команду? Вы товарищь Бубнов приносите только чувство пессемизма и идиотизма,сидите лучше дальше считайте свой КПД игроков ,а и напомню вам ,что вы далеко не Стивен Хокинг. P.S. Зенит и ЦСКА вполне могут пройти дальше, Локо конечно нереально,но мечты) Кто знал что Севилья МЮ на Олд Траффорд 2-1 выиграет?
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SunRomeS
1521106888
Как всегда? Бубен пробил, а получилось все наоборот? Все станет ясно вечером, всем нашим удачи!
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bset
1521110695
В любом случае, сегодня будет 3 подряд матча наших в Европе и это приятно. Если будем стабильно в еврокубковую весну выходить, сможем и на победу в них претендовать (хотя бы в ЛЕ). А так с наскока выстрелить, конечно, вряд ли удастся. Мое мнение, что этот сезон однозначно для наших команд успешен. Вне зависимости от результата сегодняшних матчей.
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VASoMeat
1521111638
Шансы не велики,но будем болеть за наших!!!
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