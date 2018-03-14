Акинфеев – перед матчем с «Лионом»: «0:0 или 0:1, разницы нет»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

– На любой матч настраиваемся оптимистично, потому что футболист создан для того, чтобы побеждать. Да, ситуации бывают разные, но, как по мне, 0:0 или 0:1 – разницы нет. В любом матче мы играем так, как позволяет соперник. Нам бы хотелось забивать по пять мячей в каждом матче. Ну или хотя бы один, чтобы побеждать. Но нам противостоят сильные соперники.

– Вам знаком вкус побед в Кубке УЕФА. Многие игроки ЦСКА говорили, что ими движет эта цель. А вас это мотивирует?

– Это Кирилл Набабкин сказал на пресс-конференции перед первым матчем с «Лионом», по-моему? Я ему так и сказал: «Я этот кубок уже держал в руках. Так что все в твоих руках!» Но если честно, любой трофей ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но раз у нас это получилось, то хочется повторить. Все зависит от нас.

– Не пытались ли отговорить братьев Алексея и Василия Березуцких от завершения карьеры в сборной?

– С любыми защитниками я должен находить взаимопонимание. Посмотрим, как это будет выглядеть – это вопрос к главному тренеру. Это решение Леши и Васи, я с ними разговаривал еще тогда, когда они приостановили карьеру. Все просто должны его принять

Ответный матч состоится 16 марта в Лионе. В первой стадии противостояния победил «Лион» со счетом 1:0.