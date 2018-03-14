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    Акинфеев – перед матчем с «Лионом»: «0:0 или 0:1, разницы нет»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    – На любой матч настраиваемся оптимистично, потому что футболист создан для того, чтобы побеждать. Да, ситуации бывают разные, но, как по мне, 0:0 или 0:1 – разницы нет. В любом матче мы играем так, как позволяет соперник. Нам бы хотелось забивать по пять мячей в каждом матче. Ну или хотя бы один, чтобы побеждать. Но нам противостоят сильные соперники.

    – Вам знаком вкус побед в Кубке УЕФА. Многие игроки ЦСКА говорили, что ими движет эта цель. А вас это мотивирует?

    – Это Кирилл Набабкин сказал на пресс-конференции перед первым матчем с «Лионом», по-моему? Я ему так и сказал: «Я этот кубок уже держал в руках. Так что все в твоих руках!» Но если честно, любой трофей ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но раз у нас это получилось, то хочется повторить. Все зависит от нас.

    – Не пытались ли отговорить братьев Алексея и Василия Березуцких от завершения карьеры в сборной?

    – С любыми защитниками я должен находить взаимопонимание. Посмотрим, как это будет выглядеть – это вопрос к главному тренеру. Это решение Леши и Васи, я с ними разговаривал еще тогда, когда они приостановили карьеру. Все просто должны его принять

    Ответный матч состоится 16 марта в Лионе. В первой стадии противостояния победил «Лион» со счетом 1:0.

    Источник: Sport24

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    14.03.2018 19:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:33

      У Игоря с математикой ещё в школе были проблемы..............

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 14 марта 2018, 21:37

      Только победа!!! Счет не так уж и важен))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 21:13

      У ЦСКА есть опыт удачных игр на выезде.

      2
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 14 марта 2018, 20:20

      Играть иль не играть - вот в чём вопрос... Конечно играть!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 марта 2018, 20:15

      Надо выигрывать, совершенно проходной матч.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 14 марта 2018, 20:11

      Разве не 15 числа играют ?

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 14 марта 2018, 19:41

      На мой взгляд победа цска 2 1 и идём дальше. Только бы без травм

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 марта 2018, 19:35

      Сколько было упругих, неуступчивых и безнадёжных матчей?! Но ведь смогли выстоять, дотерпеть, дожать и победить! Игра решит исход противостояния!
      Осталось огорчить французов, Игорю не пропустить , а парням в группе атаки - забить!..

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 19:32

      все верно, выходите и старайтесь по максимуму. Лион вполне по силам пройти. удачи армейцам завтра!

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 19:30

      Игорь как всегда молодец-оптимист!!!
      Удачи в ответной игре и надеемся на победу и не такие клубы обыгрывали на выезде!!!

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