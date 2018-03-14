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Акинфеев – перед матчем с «Лионом»: «0:0 или 0:1, разницы нет»

14 марта 2018, 19:05
13

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

– На любой матч настраиваемся оптимистично, потому что футболист создан для того, чтобы побеждать. Да, ситуации бывают разные, но, как по мне, 0:0 или 0:1 – разницы нет. В любом матче мы играем так, как позволяет соперник. Нам бы хотелось забивать по пять мячей в каждом матче. Ну или хотя бы один, чтобы побеждать. Но нам противостоят сильные соперники.

– Вам знаком вкус побед в Кубке УЕФА. Многие игроки ЦСКА говорили, что ими движет эта цель. А вас это мотивирует?

– Это Кирилл Набабкин сказал на пресс-конференции перед первым матчем с «Лионом», по-моему? Я ему так и сказал: «Я этот кубок уже держал в руках. Так что все в твоих руках!» Но если честно, любой трофей ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но раз у нас это получилось, то хочется повторить. Все зависит от нас.

– Не пытались ли отговорить братьев Алексея и Василия Березуцких от завершения карьеры в сборной?

– С любыми защитниками я должен находить взаимопонимание. Посмотрим, как это будет выглядеть – это вопрос к главному тренеру. Это решение Леши и Васи, я с ними разговаривал еще тогда, когда они приостановили карьеру. Все просто должны его принять

Ответный матч состоится 16 марта в Лионе. В первой стадии противостояния победил «Лион» со счетом 1:0.

Источник: Sport24
Лига Европы Лион ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (13)
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Чикомас
1521043822
Главное-не бздеть. Выходите и бейтесь. Фортуна любит дерзких...
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Хакасия
1521043825
Нужно побеждать Лион!
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Dimon 007
1521044020
Мы играем так, как позволяет соперник.... А не пробовали играть так,что бы соперник посто а***вал?!
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Татарин за ЦСКА
1521045049
Игорь как всегда молодец-оптимист!!! Удачи в ответной игре и надеемся на победу и не такие клубы обыгрывали на выезде!!!
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OfaZavr
1521045167
все верно, выходите и старайтесь по максимуму. Лион вполне по силам пройти. удачи армейцам завтра!
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insider_retro
1521045332
Сколько было упругих, неуступчивых и безнадёжных матчей?! Но ведь смогли выстоять, дотерпеть, дожать и победить! Игра решит исход противостояния! Осталось огорчить французов, Игорю не пропустить , а парням в группе атаки - забить!..
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все_будет_AUDI
1521045666
На мой взгляд победа цска 2 1 и идём дальше. Только бы без травм
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Par Mezan
1521047708
Надо выигрывать, совершенно проходной матч.
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GoLenaStop
1521048001
Играть иль не играть - вот в чём вопрос... Конечно играть!
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zigbert
1521051197
У ЦСКА есть опыт удачных игр на выезде.
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