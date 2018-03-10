Клопп считает, что судья должен был назначить пенальти за фол на Мане

По правде, на Валенсии был пеналь, тк была игра рукой.
А Мане забегал со спины Фэла и сам поставил ногу под игрока. который был ближе к мячу, так что это не пеналь.
Но по честному - МЮ во 2м тайме был ужасен. Эта победа МЮ, как часто бывает, с нехорошим привкусом.
Не мог Маур удержаться и после 2-0, запустил свой отстойный футбол.
Победа есть, но нет ощущения праздника.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Мы должны лучше обороняться. Когда играет Лукаку, ты всегда можешь пропустить с углового или проиграть единоборство. Сзади есть пробел и мы должны закрыть его.
Два пропущенных мяча сделали игру сложной, у нас было много неплохих моментов, два хороших момента в первом тайме, надо надо было лучше завершать их. Мы не забили в первом тайме и пытались догнать «МЮ» во втором. Это сложно сделать в играх с такими командами.
Когда Феллайни фолил на Мане, был чистый пенальти. В таких моментах нужно принимать верное решение.
Все дело в результате, и мы проиграли», – сказал Клопп.
«МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.