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    Клопп считает, что судья должен был назначить пенальти за фол на Мане

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    «Мы должны лучше обороняться. Когда играет Лукаку, ты всегда можешь пропустить с углового или проиграть единоборство. Сзади есть пробел и мы должны закрыть его.

    Два пропущенных мяча сделали игру сложной, у нас было много неплохих моментов, два хороших момента в первом тайме, надо надо было лучше завершать их. Мы не забили в первом тайме и пытались догнать «МЮ» во втором. Это сложно сделать в играх с такими командами.

    Когда Феллайни фолил на Мане, был чистый пенальти. В таких моментах нужно принимать верное решение.

    Все дело в результате, и мы проиграли», – сказал Клопп.

    «МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.

    Источник: BBC

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    10.03.2018 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      spacerider 11 марта 2018, 00:15

      По правде, на Валенсии был пеналь, тк была игра рукой.
      А Мане забегал со спины Фэла и сам поставил ногу под игрока. который был ближе к мячу, так что это не пеналь.
      Но по честному - МЮ во 2м тайме был ужасен. Эта победа МЮ, как часто бывает, с нехорошим привкусом.
      Не мог Маур удержаться и после 2-0, запустил свой отстойный футбол.
      Победа есть, но нет ощущения праздника.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 10 марта 2018, 18:55

      На самом деле судья не поставил два пенальти. Была еще игра рукой в штрафной Манчестера.

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > JackBruce 10 марта 2018, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не плачь ты уже,нытик.
      Если по первому эпизоду (где мяч нашел руку Валенсии)еще есть вопросы,то во втором эпизоде пенальти могут просить только недалёкие (впервые слышу подобные слова от Клоппа и потом он не недалёкий).

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