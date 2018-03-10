Клопп считает, что судья должен был назначить пенальти за фол на Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Мы должны лучше обороняться. Когда играет Лукаку, ты всегда можешь пропустить с углового или проиграть единоборство. Сзади есть пробел и мы должны закрыть его.

Два пропущенных мяча сделали игру сложной, у нас было много неплохих моментов, два хороших момента в первом тайме, надо надо было лучше завершать их. Мы не забили в первом тайме и пытались догнать «МЮ» во втором. Это сложно сделать в играх с такими командами.

Когда Феллайни фолил на Мане, был чистый пенальти. В таких моментах нужно принимать верное решение.

Все дело в результате, и мы проиграли», – сказал Клопп.

«МЮ» набрал 65 очков и укрепился на второй строчке в турнирной таблице, «Ливерпуль» с 60-ю очками идет третьим.