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  • Бубнов: «Поражение 0:1 – это очень плохо для ЦСКА с турнирной точки зрения»

Бубнов: «Поражение 0:1 – это очень плохо для ЦСКА с турнирной точки зрения»

9 марта 2018, 08:18
11

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в успех ЦСКА в противостоянии с «Лионом» в Лиге Европы в рамках 1/8 финала. По его словам, французская команда более мотивирована для продолжения борьбы в турнире.

«Что касается матча ЦСКА в Москве, то я видел его лишь урывками, так как встречи проходили параллельно. Тем не менее, очевидно, что в отличие от «Локомотива» ЦСКА имел моменты, которые не использовал.

Это типично для нынешнего ЦСКА, который мало забивает, при этом интенсивно создает. Последнее обстоятельство дает повод для определенного оптимизма: если регулярно возникают эпизоды у чужих ворот, рано или поздно придут и голы.

Так или иначе, домашнее поражение 0:1 – это очень плохо с турнирной точки зрения. «Лион» мотивирован на успешное выступление в Лиге Европы. Городу принимать финал турнира, а сам клуб не пробьется в Лигу чемпионов посредством национального первенства. Потому шансы армейцев на благополучный успех противостояния достаточно малы», – считает Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» завершился со счетом 0:1. Ответная игра пройдет во Франции 15 марта.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы ЦСКА Лион Бубнов Александр
Комментарии (11)
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zico2205
1520576079
Очень глупое поражение....
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Ruryu
1520577194
Малы,но небезнадёжны.... будем надеяться и верить... все ж,легче чем Локо...
Ответить
пряник929
1520577647
Тренируйся на .... кошках
Ответить
Sergej-74
1520578507
шансы только у зени остались
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1520579688
...нада срочно вернуть усатого пса...гончар не способен делать резултат с серьезными клубами
Ответить
борманбек
1520581302
нам в европе делать нечего
Ответить
Чикомас
1520584825
Положа руку на сердце...шансов- процентов 20, не более. У Локо- 1%, У Зени 50%. И это грустно. Не Л.Ч. все таки....
Ответить
ОЛЕГ К.
1520585009
Я обратил внимание,что когда этот горе-эксперт делает свои прогнозы,то как раз получается все наоборот в большинстве случаев.Удачи ЦСКА.
Ответить
serppion
1520586283
Бубен стал Капитаном Очевидность. Ясно всем, коням придется туго. Пожелаем им удачи!
Ответить
Ахимас Вельде
1520611082
А с какой точки зрения это хорошо?
Ответить
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