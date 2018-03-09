Бубнов: «Поражение 0:1 – это очень плохо для ЦСКА с турнирной точки зрения»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в успех ЦСКА в противостоянии с «Лионом» в Лиге Европы в рамках 1/8 финала. По его словам, французская команда более мотивирована для продолжения борьбы в турнире.

«Что касается матча ЦСКА в Москве, то я видел его лишь урывками, так как встречи проходили параллельно. Тем не менее, очевидно, что в отличие от «Локомотива» ЦСКА имел моменты, которые не использовал.

Это типично для нынешнего ЦСКА, который мало забивает, при этом интенсивно создает. Последнее обстоятельство дает повод для определенного оптимизма: если регулярно возникают эпизоды у чужих ворот, рано или поздно придут и голы.

Так или иначе, домашнее поражение 0:1 – это очень плохо с турнирной точки зрения. «Лион» мотивирован на успешное выступление в Лиге Европы. Городу принимать финал турнира, а сам клуб не пробьется в Лигу чемпионов посредством национального первенства. Потому шансы армейцев на благополучный успех противостояния достаточно малы», – считает Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» завершился со счетом 0:1. Ответная игра пройдет во Франции 15 марта.