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    Бубнов: «Поражение 0:1 – это очень плохо для ЦСКА с турнирной точки зрения»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов не верит в успех ЦСКА в противостоянии с «Лионом» в Лиге Европы в рамках 1/8 финала. По его словам, французская команда более мотивирована для продолжения борьбы в турнире.

    «Что касается матча ЦСКА в Москве, то я видел его лишь урывками, так как встречи проходили параллельно. Тем не менее, очевидно, что в отличие от «Локомотива» ЦСКА имел моменты, которые не использовал.

    Это типично для нынешнего ЦСКА, который мало забивает, при этом интенсивно создает. Последнее обстоятельство дает повод для определенного оптимизма: если регулярно возникают эпизоды у чужих ворот, рано или поздно придут и голы.

    Так или иначе, домашнее поражение 0:1 – это очень плохо с турнирной точки зрения. «Лион» мотивирован на успешное выступление в Лиге Европы. Городу принимать финал турнира, а сам клуб не пробьется в Лигу чемпионов посредством национального первенства. Потому шансы армейцев на благополучный успех противостояния достаточно малы», – считает Бубнов.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА – «Лион» завершился со счетом 0:1. Ответная игра пройдет во Франции 15 марта.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.03.2018 08:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 марта 2018, 18:58

      А с какой точки зрения это хорошо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 12:04

      Бубен стал Капитаном Очевидность. Ясно всем, коням придется туго. Пожелаем им удачи!

      2
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > serppion 9 марта 2018, 15:26

      он всегда был кэпом, 2 основных принципа Бубнова:

      1) Если что-то очевидно, то обязательно это утверждай и подстраховывайся на случай, если случится чудо.
      2) Если не очень очевидно, то нужно сохранять очевидность, но без конкретики, в этом помогают фразы типа "имеют хорошие шансы", "могут проиграть/выиграть/сыграть в ничью", "можно надеяться на" и если даже не случится, то ты как бы и не при делах.

      В общем, у нас полстраны таких экспертов

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 9 марта 2018, 11:43

      Я обратил внимание,что когда этот горе-эксперт делает свои прогнозы,то как раз получается все наоборот в большинстве случаев.Удачи ЦСКА.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 9 марта 2018, 11:40

      Положа руку на сердце...шансов- процентов 20, не более. У Локо- 1%, У Зени 50%. И это грустно. Не Л.Ч. все таки....

      1
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      Рейтинг: +58

      борманбек 9 марта 2018, 10:41

      нам в европе делать нечего

      1
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    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 9 марта 2018, 10:14

      ...нада срочно вернуть усатого пса...гончар не способен делать резултат с серьезными клубами

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 9 марта 2018, 09:55

      шансы только у зени остались

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 марта 2018, 09:40

      Тренируйся на .... кошках

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 09:33

      Малы,но небезнадёжны.... будем надеяться и верить... все ж,легче чем Локо...

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 марта 2018, 09:14

      Очень глупое поражение....

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