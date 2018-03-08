Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Лион» – фаворит в противостоянии с ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от противостояния «Лиона» и ЦСКА в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

    «Лион» очень мотивирован, в этом городе же финал пройдет турнира. Сейчас в связи с потерями ЦСКА, то у французов шансы предпочтительнее. Думаю, шансы как минимум 60 на 40 в пользу «Лиона». У ЦСКА только налаживается игра в атаке. «Лион» и с «ПСЖ» неплохо смотрелся. На сегодняшний день они фавориты в противостоянии с ЦСКА», – сказал Бубнов.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом» пройдет сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 8 марта 2018, 20:32

      Будем посмотреть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:27

      ну так и понятно, но фаворит не одно и тоже что победитель.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 18:54

      бубнов все верно !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1745

      Alex Y 8 марта 2018, 17:57

      Уж дома попробовать должны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 8 марта 2018, 17:49

      Это и коню понятно!)))
      Но фавориты не всегда выигрывают!
      Удачи ЦСКА, Локо и Зениту!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 марта 2018, 16:11

      Кто фаворит мы и сами понимаем...
      Армейцы, удачи и везения! Верим и болеем!!!

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11