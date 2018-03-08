Бубнов: «Лион» – фаворит в противостоянии с ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от противостояния «Лиона» и ЦСКА в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

«Лион» очень мотивирован, в этом городе же финал пройдет турнира. Сейчас в связи с потерями ЦСКА, то у французов шансы предпочтительнее. Думаю, шансы как минимум 60 на 40 в пользу «Лиона». У ЦСКА только налаживается игра в атаке. «Лион» и с «ПСЖ» неплохо смотрелся. На сегодняшний день они фавориты в противостоянии с ЦСКА», – сказал Бубнов.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом» пройдет сегодня в Москве. Начало встречи в 21:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.