Неймар гордится игрой «ПСЖ» против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет, что не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский легионер отметил, что французы отдали все силы в этой встрече.

Напомним, Неймар выбыл из-за травмы голеностопа на несколько месяцев.

«Очень грустно, что команда проиграла, но еще печальнее то, что я не был на поле и не мог помочь своим товарищам. Горжусь, что «ПСЖ» отдал все силы в этой игре», – написал Неймар в инстаграме.

Ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» завершился со счетом 1:2.В первой встрече испанцы также были сильнее – 1:3.