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    Неймар гордится игрой «ПСЖ» против «Реала»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет, что не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский легионер отметил, что французы отдали все силы в этой встрече.

    Напомним, Неймар выбыл из-за травмы голеностопа на несколько месяцев.

    «Очень грустно, что команда проиграла, но еще печальнее то, что я не был на поле и не мог помочь своим товарищам. Горжусь, что «ПСЖ» отдал все силы в этой игре», – написал Неймар в инстаграме.

    Ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» завершился со счетом 1:2.В первой встрече испанцы также были сильнее – 1:3.

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    Источник: Instagram

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    07.03.2018 10:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 13:21

      Болельщики ПСЖ,покидая стадион,скорей всего об этом не думали.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 7 марта 2018, 18:53

      шутник)) чем гордиться-то? невзрачной игрой и парой полумоментов?

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 марта 2018, 18:40

      Чем гордиться!? Льстец и Пижон за 200 миллионов. Или он сказал в расчёте услышать лесть и в свой адрес. "ПСЖ",выглядит(по крайней мере вчера) как "набор игроков",а не команда.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 марта 2018, 15:29

      Оказывается, не только наши тупят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 марта 2018, 12:03

      чем гордится то?

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 7 марта 2018, 11:46

      насмешил..

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 7 марта 2018, 11:45

      ПСЖ проиграл и играл хуже.чем в первом матче. Надо верить в амбиции. пока веры у игроков не хватает. Проиграли психологически, после пропущенных голов у ряда игроков застывали ноги и головы...

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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 7 марта 2018, 11:45

      Он так же гордился когда немцы вынесли их 1-7

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 марта 2018, 11:36

      вышел из тени Месси

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 7 марта 2018, 11:34

      Выбросило...Теперь к ней придется привыкать. Как и забыть о мечте получить хотя бы один "Золотой мяч".

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