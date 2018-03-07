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Неймар гордится игрой «ПСЖ» против «Реала»

7 марта 2018, 10:09
14

Нападающий «ПСЖ» Неймар сожалеет, что не смог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Бразильский легионер отметил, что французы отдали все силы в этой встрече.

Напомним, Неймар выбыл из-за травмы голеностопа на несколько месяцев.

«Очень грустно, что команда проиграла, но еще печальнее то, что я не был на поле и не мог помочь своим товарищам. Горжусь, что «ПСЖ» отдал все силы в этой игре», – написал Неймар в инстаграме.

Ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» завершился со счетом 1:2.В первой встрече испанцы также были сильнее – 1:3.

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Публикация от text (@neymarjr)

Источник: Instagram
Лига чемпионов ПСЖ Неймар
Комментарии (14)
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insider_retro
1520407087
Гордость с оттенком грусти и оттенком печали! Старание и желание вчера были, но они были не убедительны!
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Вомбат
1520410180
Молодец Неймар, что пытается улучшить отношения с партнерами. Однако грубая лесть - не лучший способ для этого. Некоторые старались и даже очень, а некоторые, как Рабьо, Данни Алвес и Ди Мария, вышли на поле уже проиграв этот матч в голове. Эти люди стояли весь первый тайм, когда их партнеры носились как угорелые. Да и Мбаппе во втором тайме сдулся. Короче, команды у ПСЖ вчера на поле не было, и искренне гордиться ей Неймар не мог.
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Патронташ
1520410674
И стоило ради такой "гордости" уходить из Барселоны? Теперь к ней придется
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Татарин за ЦСКА
1520411622
Больше всех сил отдал конечно Верратти!!!
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Asbjorn
1520411803
вышел из тени Месси
Ответить
Jenea83
1520413437
чем гордится то?
Ответить
Тазит
1520425762
Оказывается, не только наши тупят...
Ответить
Mark68
1520437206
Чем гордиться!? Льстец и Пижон за 200 миллионов. Или он сказал в расчёте услышать лесть и в свой адрес. "ПСЖ",выглядит(по крайней мере вчера) как "набор игроков",а не команда.
Ответить
Dizayner
1520438024
шутник)) чем гордиться-то? невзрачной игрой и парой полумоментов?
Ответить
zigbert
1520504513
Болельщики ПСЖ,покидая стадион,скорей всего об этом не думали.
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