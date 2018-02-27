Бышовец: «РБ Лейпциг» – очень неприятный оппонент для «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубым достался очень непростой соперник по 1/8 финала Лиги Европы – немецкий клуб «РБ Лейпциг». По его словам, с французской командой «Зениту» пришлось бы проще.

«Команда из Лейпцига – очень неприятный оппонент для «Зенита». РБ много прессингует и умеет разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же «Лион», играющий в открытый футбол.

С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с Лейпцигом абсолютно непредсказуем», – отметил Бышовец.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.