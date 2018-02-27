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  • Бышовец: «РБ Лейпциг» – очень неприятный оппонент для «Зенита»

Бышовец: «РБ Лейпциг» – очень неприятный оппонент для «Зенита»

27 февраля 2018, 09:53
10

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что сине-бело-голубым достался очень непростой соперник по 1/8 финала Лиги Европы – немецкий клуб «РБ Лейпциг». По его словам, с французской командой «Зениту» пришлось бы проще.

«Команда из Лейпцига – очень неприятный оппонент для «Зенита». РБ много прессингует и умеет разрушать игровые связи соперника. Для питерцев было бы лучше, если бы им попался тот же «Лион», играющий в открытый футбол.

С французами подопечным Манчини было бы проще. А вот итог противостояния с Лейпцигом абсолютно непредсказуем», – отметил Бышовец.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.

Источник: Известия
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Бышовец Анатолий
Комментарии (10)
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Igor Belousov
1519715517
надо лигу выигрывать а то в чемпионате ничего не светит
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77SAM
1519716378
А кому сейчас легко ! ! !
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lotsman
1519717805
Нормальный соперник, вполне проходимый.
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raritet
1519718990
Полностью согласен со Светочем. Зенит не может играть под прессингом. И раньше это было проблемой , а сейчас и подавно.
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Вомбат
1519719546
Шанс есть, хоть и небольшой. Зато если пройдем, можно будет говорить о шансах выиграть ТРОФЕЙ.
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kotmyshka
1519720871
Шансы 50 на 50...
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prezent2017
1519725679
Быки много забивают и много пропускают. Зенит забивает много, пропускает мало. Отгадайте с трех раз кто пройдет дальше.
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petrucho-spb
1519809163
На этом этапе может две команды уступающая классом.Остальные все сильны и тут зависит от многих факторов:осбенно как будет готова команда на данный момент.Лейпциг имеет преимущество за счёт игровой практики.И если Зенит будут долго раскачиваться напропускают.
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