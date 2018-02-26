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    Неймар показал травмированную ногу

    Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

    Сегодня бразилец опубликовал фото в своем инстаграме, на котором изображена нога, с наложенным на нее гипсом. Сроки возвращения в строй футболиста пока не называются.

    Источник: Goal.com

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    26.02.2018 10:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +452

      тёска 26 февраля 2018, 22:13

      ну и опубликовал фото в инстаграме,какого хрена фотка делает в бомбардире,ничё не понимаю бл*ть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 26 февраля 2018, 16:30

      Эммм, а где тут кто гипс успел рассмотреть???

      Может эластичный бинт, а поверх него жёсткий ортез на голеностоп всё-таки...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 26 февраля 2018, 15:07

      Жаль, что не сломали

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 26 февраля 2018, 14:13

      Колготки хоть не дырявые? А то может и нога не его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      Baggio1986 26 февраля 2018, 13:39

      И что? Молиться на его ногу что ли?

      4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 февраля 2018, 13:37

      И дальше что? Что этот выпендрёжник хотел сказать? Что колготки носит?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 февраля 2018, 13:33

      Больше он ничего не показал ?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 12:55

      смотрите моя Бриллиантовая нога

      5
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 26 февраля 2018, 12:43

      Травма - это ужасно! Все мы люди-человеки травмы бывают. Здоровья Неймару! Быстрейшего выздоровления!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich > SapogSpb 26 февраля 2018, 18:09

      Я не из тех людей что пишут про всех гадости. И Вам желаю здоровья и не получать травм!

      2
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 26 февраля 2018, 12:15

      для ПСЖ большой плюс, без Неймара хоть как команда сыграют.

      -1
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