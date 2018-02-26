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Неймар показал травмированную ногу

26 февраля 2018, 10:51
20

Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

Сегодня бразилец опубликовал фото в своем инстаграме, на котором изображена нога, с наложенным на нее гипсом. Сроки возвращения в строй футболиста пока не называются.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (20)
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серега кашин
1519632989
а когда на поле не сказал
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Igor Belousov
1519635213
не хочет позорится с реалом
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Grindcore
1519636383
Это не гипс, а фиксирующая лангетка. Срок возвращения 2-3 дня.
Ответить
Almazovich
1519638238
Травма - это ужасно! Все мы люди-человеки травмы бывают. Здоровья Неймару! Быстрейшего выздоровления!
Ответить
Полная Канистра
1519638917
смотрите моя Бриллиантовая нога
Ответить
Danish Dynamite
1519641429
И дальше что? Что этот выпендрёжник хотел сказать? Что колготки носит?
Ответить
Baggio1986
1519641571
И что? Молиться на его ногу что ли?
Ответить
Stavropolets
1519643588
Колготки хоть не дырявые? А то может и нога не его
Ответить
Shogun
1519646834
Жаль, что не сломали
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1519651809
Эммм, а где тут кто гипс успел рассмотреть???
Может эластичный бинт, а поверх него жёсткий ортез на голеностоп всё-таки...
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