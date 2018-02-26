Неймар показал травмированную ногу

ну и опубликовал фото в инстаграме,какого хрена фотка делает в бомбардире,ничё не понимаю бл*ть.
Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.
Сегодня бразилец опубликовал фото в своем инстаграме, на котором изображена нога, с наложенным на нее гипсом. Сроки возвращения в строй футболиста пока не называются.
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— Goal (@goal) 26 февраля 2018 г.