Неймар показал травмированную ногу

Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

Сегодня бразилец опубликовал фото в своем инстаграме, на котором изображена нога, с наложенным на нее гипсом. Сроки возвращения в строй футболиста пока не называются.