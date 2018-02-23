Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вице-президент «Спартака»: «Знали, что в Бильбао нам будут не рады. Когда нападают, ты вынужден защищаться»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с беспорядками, устроенными болельщиками московского клуба и «Атлетика» (2:1) после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что московский клуб может быть исключен из еврокубков из-за поведения фанатов. Четыре болельщика красно-белых предстанут перед судом Испании.

    «Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные «страшилки» о болельщиках «Спартака», потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности.

    Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться», – сказал Измайлов.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 24 февраля 2018, 00:37

      ребят кто бы не был из наших клубов провокации будут...это выгодно против России...нас везде уже хотят загнобить и т.д

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 февраля 2018, 00:25

      Ну если знали,что будут провокации,почему заранее не потребовали от испанских властей обеспечить безопасный проход к стадиону,а по окончании матча безопасный выход?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      werty 23 февраля 2018, 23:42

      Понятно будет провокация, она и была, местная полиция не защитила гостей ( хотя обязаны были), поэтому и была драка. Я так понял

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 23:32

      местная шваль видюшек насмотрелась на ютубе...в себя поверили!
      тут спартачи основательные приехали...в бубен хапнули что аж законный старожила пригрелся от испуга!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 23:11

      Нормально так от защищались, раз 4 на скамье подсудимых сидят

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Shogun 24 февраля 2018, 03:04

      +
      Блин, если все были уверенны, что что-то 100% произойдет, будут столкновения и т.д., зачем тогда настаивать на марше толпы по городу? Поговорили бы с фанатами и отменили бы его. Получается, все знали, что баски, по словам Измайлова, якобы были настроены крайне агрессивно, но не порекомендовали своим не провоцировать испанцев маршем по городу. Нелогично как-то.

      Да и насчет защиты от басков. Корр СЭ был там, всё снимал на камеру. И сказал, что бутылками кидаться начали фаны Спартака, а баски у стадио поначалу лишь неодобрительно свистели и больше ничего.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11