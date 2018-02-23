Вице-президент «Спартака»: «Знали, что в Бильбао нам будут не рады. Когда нападают, ты вынужден защищаться»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с беспорядками, устроенными болельщиками московского клуба и «Атлетика» (2:1) после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что московский клуб может быть исключен из еврокубков из-за поведения фанатов. Четыре болельщика красно-белых предстанут перед судом Испании.

«Мы с самого начала знали, что нам будут не рады в Бильбао. Сначала в прессе появились выдуманные «страшилки» о болельщиках «Спартака», потом марши местных радикальных группировок, показательно усиленные меры безопасности.

Было очевидно, что будут провокации. Что, собственно говоря, и произошло. И конечно, когда на тебя нападают, ты вынужден защищаться», – сказал Измайлов.

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов