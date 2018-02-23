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    На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

    Переводчик «Спартака» Артем Фетисов рассказал о нападении на себя в Бильбао.

    Ранее он написал в своем инстаграме: «Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты». Сейчас этот пост удален.

    – Что тут сказать? Я никого не хочу сейчас выделять. Было и было. Грубо говоря, ничего не случилось. Сейчас не хочется об этом...

    При этом вы написали, что на вас напали исподтишка...

    – Ну да. Сзади... Все произошло недалеко от гостиницы. Не суть. Мне уже нечего, на самом деле, сказать. Просто так получилось. Вот и все.

    – Но ведь нападения фанатов «Атлетика» были совершено необоснованными?

    – Ну... Это была шпана. Я никого сейчас не хочу выделять. Вот и все. Сейчас все нормально со здоровьем.

    – При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.

    – А что им сейчас еще писать? У каждого своя правда...

    Напомним, что вчера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 13:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 февраля 2018, 22:16

      это по европейски - исподтишка сделать гадость,потом,получив ответку,жаловаться всему миру на российскую агрессию...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 18:28

      у самих всякой шпаны навалом хватает а все на русских пальцем показывают.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 февраля 2018, 17:20

      ``При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.``

      такие чмошники из Бильбао в России и не нужны, пусть адекватные болелы приезжают

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 февраля 2018, 14:38

      ну вот пусть сейчас баски и заткнут свои рты,а то русские плохие у них видите ли,пусть еше скажут спасибо,что в Москве не огребли по полной

      2
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      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 23 февраля 2018, 14:37

      Я угарну,если Атлетик на Зенит попадет. Болельщиков туда поедет не меньше) Еще один повод не идти детям в школу

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 февраля 2018, 14:12

      Очень хочется высказаться по этому поводу, но без толерантности, терпимости. Просто в рамках здравого смысла. На ум приходит только одно слово: уроды. Это плоды грязной америкосовской и евросоюзовской пропаганды.

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