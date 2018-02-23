На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

Переводчик «Спартака» Артем Фетисов рассказал о нападении на себя в Бильбао.

Ранее он написал в своем инстаграме: «Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты». Сейчас этот пост удален.

– Что тут сказать? Я никого не хочу сейчас выделять. Было и было. Грубо говоря, ничего не случилось. Сейчас не хочется об этом...

– При этом вы написали, что на вас напали исподтишка...

– Ну да. Сзади... Все произошло недалеко от гостиницы. Не суть. Мне уже нечего, на самом деле, сказать. Просто так получилось. Вот и все.

– Но ведь нападения фанатов «Атлетика» были совершено необоснованными?

– Ну... Это была шпана. Я никого сейчас не хочу выделять. Вот и все. Сейчас все нормально со здоровьем.

– При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.

– А что им сейчас еще писать? У каждого своя правда...

Напомним, что вчера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов.