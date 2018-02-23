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На переводчика «Спартака» напали в Бильбао

23 февраля 2018, 13:28
7

Переводчик «Спартака» Артем Фетисов рассказал о нападении на себя в Бильбао.

Ранее он написал в своем инстаграме: «Ремнем все неожиданно умеют бить, только один на один слабоваты». Сейчас этот пост удален.

– Что тут сказать? Я никого не хочу сейчас выделять. Было и было. Грубо говоря, ничего не случилось. Сейчас не хочется об этом...

При этом вы написали, что на вас напали исподтишка...

– Ну да. Сзади... Все произошло недалеко от гостиницы. Не суть. Мне уже нечего, на самом деле, сказать. Просто так получилось. Вот и все.

– Но ведь нападения фанатов «Атлетика» были совершено необоснованными?

– Ну... Это была шпана. Я никого сейчас не хочу выделять. Вот и все. Сейчас все нормально со здоровьем.

– При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.

– А что им сейчас еще писать? У каждого своя правда...

Напомним, что вчера перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» произошло столкновение фанатов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (7)
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VVM1964
1519382128
Как то не гостеприимно , господа " антифашисты " , да еще исподтишка .
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DOCTOR PENALTY
1519384340
Очень хочется высказаться по этому поводу, но без толерантности, терпимости. Просто в рамках здравого смысла. На ум приходит только одно слово: уроды. Это плоды грязной америкосовской и евросоюзовской пропаганды.
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Kuban-Krasnodar
1519385821
Я угарну,если Атлетик на Зенит попадет. Болельщиков туда поедет не меньше) Еще один повод не идти детям в школу
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Asbjorn
1519385931
ну вот пусть сейчас баски и заткнут свои рты,а то русские плохие у них видите ли,пусть еше скажут спасибо,что в Москве не огребли по полной
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Masteralex
1519395640
``При этом испанские СМИ пишут, что, напротив, спартаковские болельщики вели себя как варвары и страшно приезжать на чемпионат мира.`` такие чмошники из Бильбао в России и не нужны, пусть адекватные болелы приезжают
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OfaZavr
1519399695
у самих всякой шпаны навалом хватает а все на русских пальцем показывают.
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SPACE TRUCKIN
1519413415
это по европейски - исподтишка сделать гадость,потом,получив ответку,жаловаться всему миру на российскую агрессию...
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