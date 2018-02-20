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    Полевая кухня будет работать на матче ЦСКА – «Црвена Звезда»

    Во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» у стадиона армейцев будет работать бесплатная полевая кухня для болельщиков.

    «ЦСКА организует бесплатную полевую кухню с кашей и горячим чаем для посетителей матча с «Црвеной Звездой»! Она будет ждать болельщиков у входа на трибуну А уже за 1,5 часа до начала. Приходите на футбол пораньше», – говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

    Поединок ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.02.2018 18:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 февраля 2018, 10:48

      Надо выигрывать, а там хоть каша хоть сто грамм, уже все равно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 21 февраля 2018, 09:45

      Лучше бы матч перенесли часа на два пораньше,иначе горячий чай начнет "выливаться" уже на трибунах!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 февраля 2018, 00:25

      главное - чтобы не работала конская прихожая перед стадионом!

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 20 февраля 2018, 20:08

      Молодцы, так и надо всем клубам РФ, хотя бы зимой, а летом холодные напитки

      3
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Football06 20 февраля 2018, 20:59

      ну Зенит и Урал давно такое уже делают.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:51

      И не мешало бы что нибудь для сугрева.

      4
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