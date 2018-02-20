Полевая кухня будет работать на матче ЦСКА – «Црвена Звезда»

Во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой» у стадиона армейцев будет работать бесплатная полевая кухня для болельщиков.

«ЦСКА организует бесплатную полевую кухню с кашей и горячим чаем для посетителей матча с «Црвеной Звездой»! Она будет ждать болельщиков у входа на трибуну А уже за 1,5 часа до начала. Приходите на футбол пораньше», – говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

Поединок ЦСКА – «Црвена Звезда» состоится в среду, 21 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени.