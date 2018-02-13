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Неймар может обойтись «Реалу» в 500 миллионов

13 февраля 2018, 12:11
12

«Реалу» в общей сложности придется заплатить около 500 миллиона евро, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Неймара.

Президент сливочных Флорентино Перес не раз заявлял, что хочет вернуть бывшую звезду «Барселоны» в Примеру. При этом средства, потраченные на трансфер бразильца, могут поставить под угрозу финансовое будущее мадридского клуба.

Согласно двухлетним исследованиям PrimeTime Sports, «галактикос» потребуется 250 миллионов евро, чтобы убедить парижан продать футболиста. Также «Реалу» нужно будет выделить 200 миллионов на пятилетний контракт форварду. После того, как в сделку будут добавлены различные государственные налоги, операция превысит барьер в полмиллиарда евро.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Неймар
Комментарии (12)
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Василий Зенитов
1518513479
да они че там с ума посходили? а еще на Питер гонят тип денежные мешки!!! а это как тогда называется?
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Kondrat Jr
1518514130
Да, "финансовый фэйрплэй" для всех, кроме Рояля...
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alexivanof197
1518514668
вообще космические цены
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Alex3920486
1518515911
Если что - то не предпримет ФИФА, ценники через 5 лет будут в районе 1 млрд..
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DeStar
1518517029
да была уже новость про 500 млн еще месяц назад
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Garrincha58
1518517284
а че не в миллиард?
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DOCTOR PENALTY
1518520381
Старая инфа!
Ответить
Axe111
1518520643
Да зачем этот петух там нужен
Ответить
Psih86
1518522215
Реал раздумывает купить Неймара или Спартак,Зенит и Локомотив вместе со всеми игроками,руководством итд.
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koli4ka
1518526755
правильней *Реал может обойтись без Неймара в 500 миллинов* я так думаю...
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