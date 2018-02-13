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    Неймар может обойтись «Реалу» в 500 миллионов

    «Реалу» в общей сложности придется заплатить около 500 миллиона евро, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Неймара.

    Президент сливочных Флорентино Перес не раз заявлял, что хочет вернуть бывшую звезду «Барселоны» в Примеру. При этом средства, потраченные на трансфер бразильца, могут поставить под угрозу финансовое будущее мадридского клуба.

    Согласно двухлетним исследованиям PrimeTime Sports, «галактикос» потребуется 250 миллионов евро, чтобы убедить парижан продать футболиста. Также «Реалу» нужно будет выделить 200 миллионов на пятилетний контракт форварду. После того, как в сделку будут добавлены различные государственные налоги, операция превысит барьер в полмиллиарда евро.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро.

    Источник: Tribalfootball

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    13.02.2018 12:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 февраля 2018, 15:59

      правильней *Реал может обойтись без Неймара в 500 миллинов* я так думаю...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 февраля 2018, 14:43

      Реал раздумывает купить Неймара или Спартак,Зенит и Локомотив вместе со всеми игроками,руководством итд.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 14:17

      Да зачем этот петух там нужен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > Axe111 13 февраля 2018, 14:41

      Все петухи должны играть у вас !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 14:13

      Старая инфа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2018, 13:21

      а че не в миллиард?

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 февраля 2018, 13:17

      да была уже новость про 500 млн еще месяц назад

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 февраля 2018, 12:58

      Если что - то не предпримет ФИФА, ценники через 5 лет будут в районе 1 млрд..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 13 февраля 2018, 12:37

      вообще космические цены

      0
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 13 февраля 2018, 12:28

      Да, "финансовый фэйрплэй" для всех, кроме Рояля...

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 13 февраля 2018, 12:17

      да они че там с ума посходили? а еще на Питер гонят тип денежные мешки!!! а это как тогда называется?

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      Рейтинг: +526

      Medved2468 > Василий Зенитов 13 февраля 2018, 14:40

      На Питер гонят? Дружище, извини конечно, но ты не прав. Питер тратит наши деньги. Деньги всех налогоплательщиков. Вот в чем вся соль!

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