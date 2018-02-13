Неймар может обойтись «Реалу» в 500 миллионов

«Реалу» в общей сложности придется заплатить около 500 миллиона евро, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Неймара.

Президент сливочных Флорентино Перес не раз заявлял, что хочет вернуть бывшую звезду «Барселоны» в Примеру. При этом средства, потраченные на трансфер бразильца, могут поставить под угрозу финансовое будущее мадридского клуба.

Согласно двухлетним исследованиям PrimeTime Sports, «галактикос» потребуется 250 миллионов евро, чтобы убедить парижан продать футболиста. Также «Реалу» нужно будет выделить 200 миллионов на пятилетний контракт форварду. После того, как в сделку будут добавлены различные государственные налоги, операция превысит барьер в полмиллиарда евро.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» прошлым летом за 222 миллиона евро.