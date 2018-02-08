Роналдо: «Неймар может стать лучшим, а «Реалу» всегда нужны были только лучшие»

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо считает, что форвард «ПСЖ» Неймар должен перейти в стан мадридского клуба.

«На данный момент я не слышал, чтобы официальные представители «Реала» что-то говорили о трансфере Неймара, поэтому мне сложно комментировать их интерес к игроку. Но я скажу, что он является отличным футболистом. Неймар может стать лучшим в мире в ближайшие годы, а «Реалу» всегда нужны были только лучшие.

Этот сезон получается для Мадрида сложным. Пока дела складываются неплохо в Лиге чемпионов. Посмотрим, как «Реал» выступит в этом турнире. В футболе все меняется очень быстро.

Противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет очень сложным. Я являюсь послом «Реала» и хочу, чтобы Мадрид пробился в следующий раунд. Но за парижан играет мой друг Неймар, поэтому я симпатизирую и им.

Надеюсь, что мы увидим интересное противостояние, в котором победит сильнейший», – сказал Роналдо.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.