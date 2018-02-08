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    Роналдо: «Неймар может стать лучшим, а «Реалу» всегда нужны были только лучшие»

    Бывший нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо считает, что форвард «ПСЖ» Неймар должен перейти в стан мадридского клуба.

    «На данный момент я не слышал, чтобы официальные представители «Реала» что-то говорили о трансфере Неймара, поэтому мне сложно комментировать их интерес к игроку. Но я скажу, что он является отличным футболистом. Неймар может стать лучшим в мире в ближайшие годы, а «Реалу» всегда нужны были только лучшие.

    Этот сезон получается для Мадрида сложным. Пока дела складываются неплохо в Лиге чемпионов. Посмотрим, как «Реал» выступит в этом турнире. В футболе все меняется очень быстро.

    Противостояние с «ПСЖ» в Лиге чемпионов будет очень сложным. Я являюсь послом «Реала» и хочу, чтобы Мадрид пробился в следующий раунд. Но за парижан играет мой друг Неймар, поэтому я симпатизирую и им.

    Надеюсь, что мы увидим интересное противостояние, в котором победит сильнейший», – сказал Роналдо.

    Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Marca

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    08.02.2018 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +399

      kella 8 февраля 2018, 11:44

      Все правильно сказал, но я бы добавил - Реал балованный и только поэтому там место Неймару!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 8 февраля 2018, 08:26

      Месси Суарес Хави Иньеста они тоже были лучшие и есть лучшие, а реал хочет их? Ну да реал захотел и все пришли

      -2
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