В «Шальке» недовольны деятельностью «Баварии» на трансферном рынке

В АПЛ Ливер почти весь Саутгемтон скупил...и ничего. Просто кто-то защитника за 75 млн. заливает, а кто-то за бесплатно отдает одного из лучших центр-хава
В руководстве «Шальке-04» уверены, что трансферная деятельность «Баварии» ослабляет другие клубы Бундеслиги, что не способствует увеличению популярности лиги.
«Мы живем в современных реалиях, которые основаны на рыночной экономике. Это приводит к тому, что «Бавария» ослабляет другие развивающиеся клубы Бундеслиги.
Конечно, деятельность этого клуба вполне законна, но для тех, кто хочет, чтобы национальное первенство было интересным, это далеко не идеальный вариант», – приводит слова финансового директора «Шальке-04» Петера Петерса Sport1.de.
Напомним, «Бавария» зимой подписала контракт с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, который начнет действовать по окончании текущего сезона.