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    В «Шальке» недовольны деятельностью «Баварии» на трансферном рынке

    В руководстве «Шальке-04» уверены, что трансферная деятельность «Баварии» ослабляет другие клубы Бундеслиги, что не способствует увеличению популярности лиги.

    «Мы живем в современных реалиях, которые основаны на рыночной экономике. Это приводит к тому, что «Бавария» ослабляет другие развивающиеся клубы Бундеслиги.

    Конечно, деятельность этого клуба вполне законна, но для тех, кто хочет, чтобы национальное первенство было интересным, это далеко не идеальный вариант», – приводит слова финансового директора «Шальке-04» Петера Петерса Sport1.de.

    Напомним, «Бавария» зимой подписала контракт с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, который начнет действовать по окончании текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 10:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 2 февраля 2018, 11:27

      В АПЛ Ливер почти весь Саутгемтон скупил...и ничего. Просто кто-то защитника за 75 млн. заливает, а кто-то за бесплатно отдает одного из лучших центр-хава

      0
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 2 февраля 2018, 06:53

      Ничего удивительного в этом нет! Почти во всех лигах Европы так, самые сильные команды или какая-то одна скупает многих хороших, и даже часто молодых, игроков из других клубов.
      Тут особняком стоит, скорее всего, только АПЛ, ведь в Англии как минимум 3 клуба, которые на трансферы выделяют очень большие средства. Но в то же время, в том же Ман Сити, Челси и Арсенале, почти нет воспитанников либо молодых английских игроков.

      0
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      Рейтинг: +63

      Ass_09 1 февраля 2018, 18:31

      Когда Шальке бесплатно подписывает Ута из Хоффе, ослабляя их, это нормально, а как только это делает Бавария, так сразу конец света... Че за двойные стандарты?

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 12:53

      +++То же самое, что в России Зенит. Своих игроков "убивают" пачками.

      4
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 15:14

      полностью с тобою согласен, деньги портят！

      0
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 1 февраля 2018, 12:27

      Странно

      0
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