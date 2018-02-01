В «Шальке» недовольны деятельностью «Баварии» на трансферном рынке

В руководстве «Шальке-04» уверены, что трансферная деятельность «Баварии» ослабляет другие клубы Бундеслиги, что не способствует увеличению популярности лиги.

«Мы живем в современных реалиях, которые основаны на рыночной экономике. Это приводит к тому, что «Бавария» ослабляет другие развивающиеся клубы Бундеслиги.

Конечно, деятельность этого клуба вполне законна, но для тех, кто хочет, чтобы национальное первенство было интересным, это далеко не идеальный вариант», – приводит слова финансового директора «Шальке-04» Петера Петерса Sport1.de.

Напомним, «Бавария» зимой подписала контракт с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, который начнет действовать по окончании текущего сезона.