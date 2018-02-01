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  • В «Шальке» недовольны деятельностью «Баварии» на трансферном рынке

В «Шальке» недовольны деятельностью «Баварии» на трансферном рынке

1 февраля 2018, 10:53
7

В руководстве «Шальке-04» уверены, что трансферная деятельность «Баварии» ослабляет другие клубы Бундеслиги, что не способствует увеличению популярности лиги.

«Мы живем в современных реалиях, которые основаны на рыночной экономике. Это приводит к тому, что «Бавария» ослабляет другие развивающиеся клубы Бундеслиги.

Конечно, деятельность этого клуба вполне законна, но для тех, кто хочет, чтобы национальное первенство было интересным, это далеко не идеальный вариант», – приводит слова финансового директора «Шальке-04» Петера Петерса Sport1.de.

Напомним, «Бавария» зимой подписала контракт с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой, который начнет действовать по окончании текущего сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Трансферы Шальке-04 Бавария
Комментарии (7)
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Шумаххер
1517477221
Странно
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DOCTOR PENALTY
1517478828
+++То же самое, что в России Зенит. Своих игроков "убивают" пачками.
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Ass_09
1517499092
Когда Шальке бесплатно подписывает Ута из Хоффе, ослабляя их, это нормально, а как только это делает Бавария, так сразу конец света... Че за двойные стандарты?
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fanat1244
1517543630
Ничего удивительного в этом нет! Почти во всех лигах Европы так, самые сильные команды или какая-то одна скупает многих хороших, и даже часто молодых, игроков из других клубов. Тут особняком стоит, скорее всего, только АПЛ, ведь в Англии как минимум 3 клуба, которые на трансферы выделяют очень большие средства. Но в то же время, в том же Ман Сити, Челси и Арсенале, почти нет воспитанников либо молодых английских игроков.
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iron_Savior
1517560054
В АПЛ Ливер почти весь Саутгемтон скупил...и ничего. Просто кто-то защитника за 75 млн. заливает, а кто-то за бесплатно отдает одного из лучших центр-хава
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