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  • Обамеянг – о переходе в «Арсенал»: «Все знают, что я сумасшедший»

Обамеянг – о переходе в «Арсенал»: «Все знают, что я сумасшедший»

31 января 2018, 19:46
14

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к болельщикам «Боруссии», которую покинул ради перехода в «Арсенал».

«Прежде всего простите за все, что произошло в этом месяце. Я хотел уйти летом, но трансфера не получилось. Возможно, это не лучший способ уйти, но все знают, что я сумасшедший. Я совершил ошибки, но без злого умысла.

Никогда не забуду эти четыре с половиной года в «Боруссии», ведь вы дали мне силы стать тем, кем я сейчас являюсь. Благодарю всю семью «Боруссии», болельщиков, клуб, персонал и футболистов. Ваш Ауба-17», – написал 28-летний габонец в инстаграме.

Сделка оценивается в 63,75 миллиона евро. Обамеянг в 24 матчах нынешнего сезона забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

text

Публикация от text (@aubameyang97)

Источник: Instagram
Германия. Бундеслига Боруссия Д Габон Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kovesh
1517417571
Думаю не получится у него.... А там, кто знает...
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Татарин за ЦСКА
1517417587
лучший в Бундеслиге был
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dinar7777dinar
1517417686
ну так. кто в здравом уме переходит в арсенал ! оттуда бежать надо и не переходить.
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InterMilLano1908
1517419806
Наконец то Арсенал купил МУЖИКА! Со времен Фарбрегаса не помню схожих трансферов!
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Gullit 76
1517420137
Боруссия разбегается.Печально.
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dok66
1517422486
Ну сумасшедший , что с него возьмешь ! Кроме голов !
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NeoNaTe
1517422494
пару раз проиграет соунси или уотфорду - поймет куда попал
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Юрэс
1517423202
Сумасшедший? !?!!?Да ты **......НУТЫЙ! !!!
Ответить
la verdad
1517423571
Стоило ли так стараться, чтобы попасть на тонущий корабль???
Ответить
BRO_football
1517439284
Поиграет пару лет без еврокубков и сразу поймёт в какую задницу он попал.
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