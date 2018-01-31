Обамеянг – о переходе в «Арсенал»: «Все знают, что я сумасшедший»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к болельщикам «Боруссии», которую покинул ради перехода в «Арсенал».

«Прежде всего простите за все, что произошло в этом месяце. Я хотел уйти летом, но трансфера не получилось. Возможно, это не лучший способ уйти, но все знают, что я сумасшедший. Я совершил ошибки, но без злого умысла.

Никогда не забуду эти четыре с половиной года в «Боруссии», ведь вы дали мне силы стать тем, кем я сейчас являюсь. Благодарю всю семью «Боруссии», болельщиков, клуб, персонал и футболистов. Ваш Ауба-17», – написал 28-летний габонец в инстаграме.

Сделка оценивается в 63,75 миллиона евро. Обамеянг в 24 матчах нынешнего сезона забил 21 мяч и отдал три результативные передачи.

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